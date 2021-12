Probabili formazioni Inter Torino/ Diretta tv: Simone Inzaghi senza Barella (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Torino ci avviciniamo alla partita che, alle ore 18:30 di mercoledì 22 dicembre, si gioca per la 19^ giornata di Serie A 2021-2022: si conclude il girone di andata e i nerazzurri hanno già timbrato il titolo di campioni d’inverno. La vittoria roboante di Salerno ha prolungato la grande striscia di vittorie per la squadra di Simone Inzaghi, che ora sembra davvero procedere con il vento in poppa e vuole provare ad andare in fuga, sfruttando idealmente il periodo che arriverà prima degli ottavi di Champions League per scavare un bel solco.

Il Torino di Ivan Juric è squadra quadrata e compatta, e lo ha fatto vedere anche domenica pomeriggio: ha battuto il Verona in casa nell’ultimo turno e si è avvicinata alla possibilità di correre almeno per la Conference League, intanto il +15 sulla zona retrocessione è un’ottima garanzia di una realtà trasformata rispetto al passato recente. Aspettando allora che la partita si giochi, proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Torino.

DIRETTA INTER TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv di Inter Torino sui canali della televisione satellitare, non essendo questa una delle partite trasmesse per questo turno di Serie A; come sempre però l’alternativa che riguarda questa e tutte le partite della stagione è rappresentata dalla piattaforma DAZN, broadcaster ufficiale del massimo campionato di calcio e che fornisce la visione dei match in diretta streaming video attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

GLI 11 DI INZAGHI

In Inter Torino è squalificato Barella: giocatore ovviamente insostituibile per caratteristiche, ma Simone Inzaghi può sicuramente contare su Gagliardini che è favorito per completare il centrocampo. Non dovrebbe esserci riposo per gli altri titolari: in difesa Alessandro Bastoni ha tirato il fiato venerdì sera giocando meno di un’ora, sarà in campo con Skriniar e De Vrij a protezione di Handanovic e così dovrebbe essere anche per Brozovic – in cabina di regia – e Calhanoglu che resta favorito su Arturo Vidal, mentre a destra avanza la sua candidatura il grande ex Darmian che appare favorito su Dumfries, titolare a Salerno. Sull’altro versante, pronto ancora Perisic; in attacco invece Joaquin Correa è ancora una volta out, lo rivedremo a gennaio ma nel frattempo si prepara a tornare titolare Lautaro Martinez, che anche entrando dalla panchina ha trovato il modo di timbrare il cartellino salendo a quota 11 gol in questo campionato. A fianco del Toro ci sarà ovviamente Edin Dzeko: sarà allora a disposizione Alexis Sanchez, che potrebbe avere spazio nel secondo tempo e che comunque Inzaghi è riuscito a rivitalizzare dopo le polemiche sullo scarso utilizzo.

LE SCELTE DI JURIC

Oltre a Verdi e Belotti, assenti di lunga data, in Inter Torino Juric potrebbe rinunciare anche a Praet che si è infortunato domenica: senza il belga, sulla trequarti granata dovrebbe allora operare Brekalo, che quando è partito titolare ha dimostrato di poter incidere sulle sorti di questa squadra. Con lui va inevitabilmente verso la conferma Pjaca, mentre come prima punta ancora una volta Sanabria è favorito su Zaza, finito quasi ai margini del progetto e che in ogni modo Juric sembra vedere maggiormente come un rifinitore. A centrocampo invece avremo in mezzo il tandem composto da Lukic e Pobega, quindi senza sorprese e con Mandragora che ancora una volta dovrebbe partire dalla panchina; a sinistra si rivede Ansaldi che è anche un ex della partita (non indimenticabile il suo periodo all’Inter), a destra invece dovremmo avere Singo che è favorito su Vojvoda – il quale contro il Verona ha giocato sulla corsia mancina – con una difesa che sarà comandata come al solito da Bremer, che ai suoi lati dovrebbe avere nuovamente Djidji e Ricardo Rodriguez (per quest’ultimo una sorta di derby personale visti i trascorsi al Milan, comunque non lunghissimi). In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Ri. Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric



