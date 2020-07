Probabili formazioni Inter Torino/ Quote: Conte, dilemma in attacco (Serie A)

Inter Torino si gioca stasera alle ore 21.45: le due formazioni sono attese a San Siro per il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. L’Inter, come ha dimostrato anche il pareggio di Verona, sta vivendo un periodo non facile e vuole dunque tornare alla vittoria, anche per blindare il posto fra le prime quattro che comunque non sembra in discussione salvo veri e propri crolli. Antonio Conte deve però rasserenare l’ambiente e per farlo chiede strada al Torino. I granata si sono rilanciati con la vittoria contro il Brescia, tuttavia gli uomini di Moreno Longo non possono ancora dirsi in salvo e proveranno ad approfittare delle difficoltà dell’Inter per tornare dal Meazza con un risultato positivo. Le probabili formazioni di Inter Torino hanno dunque grande interesse in vista di questo storico match del calcio italiano: andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie su moduli e titolari per il posticipo.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo anche al pronostico su Inter Torino secondo l’agenzia di scommesse Snai: i nerazzurri partono nettamente favoriti, come dimostra la quota di 1,45 per il segno 1. Si sale per il pareggio, perché il segno X è quotato a 4,50, infine un colpaccio del Torino varrebbe ben 6,50 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

LE MOSSE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Torino, di certo non mancano le difficoltà per i nerazzurri in questo periodo anche per stendere la formazione. Rientrano Bastoni e D’Ambrosio, di conseguenza l’ex Parma dovrebbe affiancare De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic, in una difesa che deve ritrovare la solidità perduta. Da centrocampo in su, poi, i dubbi per Conte sono davvero tanti. Potremmo questa sera rivedere titolare Vecino (in ballottaggio con Gagliardini) al fianco di Brozovic, un altro ancora non al top dopo i recenti acciacchi, mentre sulle fasce abbiamo un doppio ballottaggio a destra fra un Candreva però in ottima forma e l’ex D’Ambrosio, a sinistra invece fra Young e Biraghi. In attacco infine c’è il rischio di non vedere Lukaku, dunque potremmo avere Eriksen alle spalle di Lautaro Martinez e Sanchez: a tutti è tre è chiesto qualcosa in più rispetto a quanto hanno fatto vedere di recente.

LE SCELTE DI LONGO

Sul fronte granata, ecco che le probabili formazioni di Inter Torino ci parlano innanzitutto del rientro di Izzo in difesa, mentre stavolta è squalificato Zaza inb attacco. Dunque davanti a Sirigu dovremmo vedere la retroguardia a tre composta da N’Koulou, Bremer (in ballottaggio con Lyanco) e appunto Izzo. A centrocampo, stante la perdurante assenza del lungodegente Baselli, si profila un altro ballottaggio fra Lukic e Meité per affiancare Rincon nella coppia centrale, mentre sulle fasce De Silvestri e Ola Aina si contendono il posto di esterno destro e Ansaldi sembra invece certo della maglia sulla corsia di sinistra. Nel 3-4-2-1 di Moreno Longo siamo infine arrivati all’attacco, dove bisogna tenere presente la squalifica di Zaza: non sembrano dunque esserci dubbi su Berenguer e Verdi come titolari sulla trequarti (con Edera prima alternativa), naturalmente in appoggio a Belotti che nelle ultime settimane è in stato di grazia.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Vecino, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro. All. Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Moses, Barella, Sensi.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Longo.

Squalificati: Zaza.

Indisponibili: Baselli.



