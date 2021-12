Probabili formazioni Inter Torino/ Quote, Juric perde Praet sulla trequarti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Inter Torino, partita valida per la 19^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022 e in programma alle ore 18:30 di mercoledì 22 dicembre. I nerazzurri, dopo i cinque gol rifilati alla Salernitana, hanno allungato al primo posto in classifica: campioni d’inverno con un turno di anticipo, sono adesso a +4 sulla coppia formata da Milan e Napoli e hanno una grande occasione per vivere un Natale di grande soddisfazione sportiva, confermando o magari aumentando questo divario che potrebbe portare alla fuga giusta e definitiva per il bis scudetto.

Il Torino però sta bene, e lo ha dimostrato battendo il Verona di misura: la squadra di Ivan Juric vive una stagione totalmente diversa rispetto a quelle passate e guarda addirittura da molto vicino la possibilità di entrare in Conference League – almeno – pur se ovviamente i granata si accontenterebbero di salvarsi con molti meno patemi del recente passato. Sarà dunque una partita sulla carta interessante; aspettando di scoprire come andranno le cose, proviamo a fare un rapido focus sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo insieme le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Inter Torino. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,30 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio vi farebbe guadagnare 5,50 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica l’affermazione degli ospiti, il vostro guadagno corrisponderebbe a 9,00 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

LE CERTEZZE DI INZAGHI

Solito 3-5-2 per Simone Inzaghi, che in Inter Torino potrebbe cambiare qualcosa rispetto a venerdì scorso: a centrocampo sostituzione forzata vista la squalifica di Barella, il favorito per prenderne il posto è Gagliardini mentre sono confermati Brozovic e Calhanoglu, che poi avranno la sosta per tirare un po’ il fiato. A destra c’è un grande ex come Darmian che punta una maglia da titolare e la può sfilare a Dumfries, mentre sull’altro versante Perisic rimane in vantaggio su Federico Dimarco; tornerà poi dal primo minuto Skriniar, con lui dovremmo vedere come sempre De Vrij e Alessandro Bastoni anche se Ranocchia spera di essere titolare, così come Danilo D’Ambrosio che è altro ex importante. Davanti Lautaro Martinez, entrato dalla panchina a Salerno ma comunque in grado di segnare, dovrebbe avvicendare Alexis Sanchez a meno che Inzaghi decida di provare questa coppia, nel qual caso sarà ovviamente Dzeko ad accomodarsi in panchina.

LE SCELTE DI JURIC

Forfait di Praet in Inter Torino: infortunatosi nel corso della vittoria sul Verona, il belga non sarà presente a San Siro lasciando un vuoto sulla trequarti. Juric allora rimetterà tra i titolari lo sloveno Brekalo, che dovrebbe fare coppia con Pjaca tra le linee; davanti a loro è sostanzialmente scontata la scelta di Sanabria – visto anche il lungo stop di Belotti, sempre indisponibile – mentre a centrocampo i due esterni di spinta dovrebbero essere Singo e Ansaldi, con un altro ex di questa partita che prende il posto di Vojvoda, titolare domenica pomeriggio. In mezzo al campo si avvia verso un’altra panchina Mandragora: i favoriti per iniziare la partita sono sempre Lukic e Pobega, quest’ultimo autore del gol che ha consegnato l’ultima vittoria al Torino. In difesa invece dovremmo rivedere Djidji e Ricardo Rodriguez, con Bremer che come sempre comanderà il reparto; il portiere sarà Vanja Milinkovic-Savic, con l’eliminazione dalla Coppa Italia per Etrit Berisha diminuiscono sensibilmente le possibilità di giocare…

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Ri. Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric



