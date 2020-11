Probabili formazioni Inter Torino/ Quote, pochi dubbi in casa granata (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: CHI IN CAMPO A SAN SIRO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Inter Torino, sfida per l’8^ giornata della Serie A, che si accenderà solo oggi pomeriggio a San Siro, alle ore 15.00. A poche ore dal fischio d’inizio siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Conte come di Conti (che prenderà il posto di Marco Giampaolo in panchina, risultato positivo al coronavirus) per questo big match che vale moltissimo per le due squadre. Superata la sosta per le nazionali (dove pure il tecnico nerazzurro ha perso alcuni elementi importanti, come Brozovic e e Kolarov), la Beneamata ha fretta di tornare al successo, specie dopo il punticino appena strappato all’Atalanta solo nell’ultimo turno. Non meno motivati i granata, che messi da parte due risultati utili solo poco prima dello stop, vogliono ora ripartire e cominciare a scalare seriamente la graduatoria della Serie A. L’obiettivo è dunque chiaro in vista del match di questo pomeriggio: è necessario non commettere alcun errore. Andiamo dunque a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Inter e Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match della serie A non facciamo certo fatica a consegnare ai nerazzurri il favore del pronostico: pure ci attendiamo sfida molto avvincente a San Siro. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha poi fissato a 1.30 il successo dell’Inter contro il più alto 7.50 segnato per la vittoria del Torino, mentre il pari pagherà la posta a 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Torino, Conte dovrebbe dare spazio un po’ a i solito titolari: pure il tecnico dovrà fare attenzione a consegnare le maglie, considerato l’elevato numero di indisponibili. Fissato il consueto 3-4-1-2 ecco che già in difesa segnaliamo l’assenza di Kolarov: davanti al solito Handanovic, dovremmo alla vedere dal primo minuto Skriniar, De Vrij e Bastoni, ma non scordiamo D’Ambrosio, a disposizione dalla panchina. A centrocampo invece si fa notare l’assenza di Brozovic come di Sensi: potrebbe dunque esserci spazio dal primo minuto per Gagliardini come per Vidal (che ha regalato scintille con la nazionale cilena nei giorni scorsi), con Hakimi e Perisic prime scelte per le corsie esterne di reparto. Qualche metro più avanti sarà poi spazio per uno tra Barella e Eriksen (sempre brillante con la nazionale) mentre in attacco sono maglie già consegnate ai soliti Lautaro Martinez-Lukaku.

LE SCELTE DI CONTI

Per lo schieramento granata, a poche ore dal fisico d’inizio di San Siro, è già tutto fatto: Conti, sotto la guida (a distanza) di Giampaolo ha già infatti fissato il classico 4-3-2-1, dove titolare inamovibile in avanti sarà il Gallo Belotti. Il bomber, dopo le ottime prestazioni messe a segno con la maglia della nazionale italiana nei giorni scorsi, è pronto a dare spettacolo contro i nerazzurri: al suo fianco poi non mancheranno Lukic e Verdi (anche se dalla panchina scalpita Bonazzoli). A centrocampo in cabina di regia vedremo poi oggi dal primo minuto Rincon: Linetty e Meitè saranno le prime scelte come mezz’ala. Sono infine maglie già consegnate anche nella difesa, posta a 4 di fronte al titolarissimo tra i pali, Salvatore Sirigu: qui si faranno avanti Vojvoda, Bremer, N’Koulou e Rodriguez, ma non scordiamo che in panchina pure saranno a disposizione anche Lyanco e Singo.

IL TABELLINO

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Perisic; Barella: Lukaku, L Martinez All. Conte.

TORINO (4-3-2-1): Sitigu; Vojvoda, Bremer, N’Koulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic, Verdi: Belotti All. Conti (vice Giampaolo)



