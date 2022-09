Probabili formazioni Inter Torino/ Quote, può esserci Asllani in regia (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Torino ci conducono a parlare della partita che si gioca a San Siro, alle ore 18:00 di sabato 10 settembre: uno degli anticipi nella 6^ giornata di Serie A 2022-2023, e sfida interessante perché mette a confronto due allenatori dalle idee certe, un match tra due difese a tre e impostazioni che volendo potremmo anche considerare simili. L’Inter deve riscattare un doppio ko: prima il derby perso sul filo di lana, poi la sconfitta interna in Champions League contro il Bayern, che naturalmente ci può stare ma ha anche esposto la differenza che oggi corre tra le due squadre, in un discorso che riguarda il calcio italiano in generale.

Il Torino invece sta volando: settimana scorsa ha battuto anche il Lecce in casa, e così si è portato a quota 10 punti in un avvio di campionato che parla addirittura di corsa all’Europa. Naturalmente mantenere il livello sarà davvero complicato, ma per il momento Ivan Juric si gode il momento e vuole fare il colpo grosso anche al Meazza; vedremo allora se ci riuscirà, per il momento noi ci disponiamo in attesa della partita e, con la nostra analisi approfondita, andiamo a scoprire quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Nella lettura delle probabili formazioni di Inter Torino dobbiamo anche fare un focus sulle quote che l’agenzia Snai ha previsto per questa partita di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,45 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, che corrisponde al successo della squadra di casa, andreste a intascare 6,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

I DUBBI DI INZAGHI

Il turnover Inzaghi lo ha fatto mercoledì sera: per Inter Torino allora dovrebbe tornare a proporre i titolari. Sul portiere si era già espresso: giocherà Handanovic dopo il turno di riposo avuto in Champions League, davanti allo sloveno rivedremo tecnicamente il terzetto classico con Skriniar e Alessandro Bastoni posizionati ai lati di De Vrij. Qualche punto di domanda aperto sulle posizioni in mediana: Federico Dimarco e Darmian si giocano il posto a sinistra, a destra invece Dumfries potrebbe riposare per favorire l’ingresso, a quel punto, dello stesso Darmian. Avremo poi un centrocampo nel quale Barella e Calhanoglu dovrebbero essere ancora le due mezzali, mentre in cabina di regia potrebbe essere il turno di Asllani; dipenderà chiaramente da quanto Inzaghi consideri importante questa partita, ma un po’ di ricambio potrebbe comunque esserci. Allo stesso modo, se in Champions League aveva giocato Dzeko questa volta la maglia da titolare se la prenderebbe Joaquin Correa, a meno che a riposare sia Lautaro Martinez (ipotesi non del tutto peregrina).

GLI 11 DI JURIC

Ovviamente sappiamo bene che il modulo di Juric sarà il 3-4-2-1, anche per Inter Torino: in difesa dovremmo avere un terzetto formato da Schuurs, Buongiorno e Ricardo Rodriguez, quindi il posto lo rischia Djidji che per la partita di San Siro dovrebbe finire in pancnina. Anche sulle fasce laterali ci sono dei ballottaggi aperti: al momento possiamo dire che i due favoriti siano Ola Aina e Vojvoda, il terzo incomodo sarebbe Singo e qui davvero è complicato stabilire chi sia più avanti nelle gerarchie, anche in termini generali. Quasi certamente invece, nel reparto di mezzo, l’infortunio di Samuele Ricci conferma la maglia da regista per Lukic ma soprattutto la titolarità di Linetty, che gli farà compagnia; davanti ci sono ben poche discussioni perché Vlasic (3 gol) ha già dimostrato tutto il suo valore e Radonjic è un giocatore a caccia di riscatto che ha trovato un buon avvio di campionato con la maglia del Torino. Il riferimento come centravanti, anche qui con dubbi quasi a zero, sarà Antonio Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Darmian; Lautaro Martinez, J. Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Ri. Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric











