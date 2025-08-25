Probabili formazioni Inter Torino, quote: ecco i moduli e i titolari per Chivu e Baroni nel posticipo di Serie A, oggi lunedì 25 agosto 2025

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: I TITOLARI PER IL SUPER POSTICIPO

Inizia una nuova avventura con un classico della nostra Serie A, oggi il super posticipo del lunedì sarà a San Siro e allora parliamo delle probabili formazioni Inter Torino. Sarà una sera particolare per Cristian Chivu, che ha già allenato i nerazzurri al Mondiale per Club oltre che nelle amichevoli estive di rito, però adesso si fa davvero sul serio.

Inizia il primo campionato da capo allenatore dell’Inter per il rumeno, probabilmente sarà il bivio decisivo della sua carriera ancora molto giovane in panchina. Per ora Chivu punta sulla continuità, sia nel modulo sia come titolari, lo scopriremo meglio fra poco ma sappiamo che l’ossatura è la stessa del ciclo di Simone Inzaghi.

Si riparte da una stagione eccellente ma chiusa con l’amaro in bocca, ci sarà certamente una grande voglia di riscatto in tutto il gruppo e questa sarà la spinta per l’Inter nella nuova stagione, ma fatte le debite proporzioni potremmo dire lo stesso per il Torino che si è affidato a Marco Baroni come nuovo allenatore.

I granata arrivano da un campionato mediocre, mai a rischio ma nemmeno con guizzi, l’esordio ufficiale è già stato in Coppa Italia con la vittoria contro il Modena di lunedì scorso per merito soprattutto della prestazione offerta nella ripresa, dopo un brutto primo tempo. Tutti elementi da tenere presenti per “indagare” sulle probabili formazioni Inter Torino…

PRONOSTICO E QUOTE

Prima però, il consueto sguardo al pronostico su Inter Torino secondo le quote Snai. Il segno 1 è nettamente favorito a 1,40, poi si sale già a 4,60 in caso di pareggio e fino a 6,75 volte la posta in palio con un colpo dei granata al Meazza.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO

UN SOLO VOLTO NUOVO PER CHIVU

Novità nella continuità, dieci undicesimi dei nerazzurri di Cristian Chivu nelle probabili formazioni Inter Torino sono volti noti e anche l’unica novità è almeno in parte obbligata. Il modulo è sempre il 3-5-2, ormai inossidabile marchio di fabbrica, con Sommer e davanti a lui la retroguardia titolare con Pavard, Acerbi e Bastoni; sulla fascia destra ecco Dumfries, poi Barella, in cabina di regia Sucic avrà una bella occasione favorita anche dalla squalifica di Calhanoglu, mentre il centrocampo sarà completato da altri due “califfi” come Mkhitaryan e Dimarco; anche in attacco la coppia più consolidata per l’Inter, quella con Lautaro Martinez e Thuram.

QUALCHE DUBBIO PER BARONI

Marco Baroni potrebbe avere invece qualche dubbio in più nelle probabili formazioni Inter Torino. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, ma con almeno tre ballottaggi: in porta ecco il nuovo acquisto Israel; in difesa ben due dubbi, a destra fra Lazaro e Pedersen, mentre al fianco di Coco ci sarà uno fra Maripan e Masina, con l’ex Biraghi a completare il reparto a sinistra; in mediana Casadei sarà affiancato da uno tra Anjorin e Gineitis, che d’altronde potrebbe anche giocare sulla trequarti, in questo caso a discapito di Ngonge al fianco di Vlasic e Aboukhal, che completeranno la linea alle spalle del riferimento più avanzato del Torino, cioè Adams.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

TORINO (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Anjorin; Gineitis, Vlasic, Aboukhal; Adams. All. Baroni.