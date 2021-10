Probabili formazioni Inter Udinese/ Diretta tv, Inzaghi punta su Calhanoglu titolare?

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio per le probabili formazioni di Inter Udinese, match della 11^ giornata della serie A, che pure si accenderà solo domani alle ore 12.30 e tra le mura dello Stadio San Siro. Dopo la complicata e sofferta vittoria contro l’Empoli, i nerazzurri di Inzaghi tornano tra le mura di casa con l’obbiettivo dichiarato di fare di nuovo tre punti e dunque rimanere attaccata alle altre big del campionato, che pure la sovrastano in classifica.

Diretta/ Udinese Verona (risultato finale 1-1): Barak salva gli scaligeri dal KO

Ma non solo: dai nerazzurri ci si aspetta domani anche un prestazione convincente, che spazzi via i dubbi e perplessità degli ultimi turni. Contro però ci sarà un avversario tosto come è l’Udinese di Gotti: dopo il pareggio-beffa occorso col Verona solo in settimana, i friulani sognano il colpaccio contro i campioni d’Italia in carica. E chissà che a Gotti riesca anche l’impresa, viste le individualità in rosa. Staremo a vedere: nel frattempo andiamo ad analizzare da vicino le mosse per le probabili formazioni di Inter Udinese.

Diretta/ Atalanta Udinese (risultato finale 1-1): Beto risponde a Malinovskyi

DIRETTA INTER UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Inter Udinese sarà disponibile su Sky Sport Serie A e dunque riservata agli abbonati alla televisione satellitare. In aggiunta, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Inter Udinese, Inzaghi dovrebbe riportare in campo i solito titolari: saranno dunque delle piccole variazioni rispetto l’11 che ha affrontato i toscani solo in settimana. Fissato il 3-5-2 di partenza, ecco che al solito la difesa nerazzurra sarà presidiata da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre tra i pali non mancherà Samir Handanovic, portiere sempre sotto esame da parte dei tifosi. Punto vero del reparto a centrocampo, al solito saranno Brozovic e Barella a cui finora non è stato concesso alcun riposo: al loro fianco, è favorito Calhanoglu su Vidal, mentre sull’esterno si giocano le loro chance Darmian e Perisic, pure con Dumfries sempre a disposizione dal primo minuto. Dopo un turno di riposo riavremo anche Edin Dzeko come titolare in attacco: al suo fianco pronto Lautaro Martinez, anche se Correa è recuperato e Sanchez è giocatore in gran momento.

Diretta/ Udinese Bologna (risultato finale 1-1): pareggia Beto!

LE SCELTE DI GOTTI

Spazio al classico 3-5-2 anche per Gotti, con il tecnico che integrerà l’11 visto nella sfida contro il Verona solo pochi giorni fa. Ecco che allora già in difesa domani dovremmo avere pronti dal primo minuto Samir, Nuytinck e Becao, mentre nell’ampio redato a centrocampo pure si faranno rivedere, ben riposati Molina e Stryger Larsen. Toccherà poi a Walace, Arslan e Pereyra completare il reparto a cinque. Per quanto riguarda l’attacco dell’Udinese, il tecnico dar di non poter fare affidamento su Pussetto che con tutta probabilità anche Deulofeu sarà fuori dai giochi: per il reparto a due si fanno dunque avanti Beto e Success, ma attenzione a Forestieri, che potrebbe essere il jolly dell’incontro.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L Martinez, Dzeko All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Samir, Becao, Nuytinck; Molina, Walace, Arslan, Pereyra, Strynger Larsen; Beto, Success All. Gotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA