Probabili formazioni Inter Udinese/ Diretta tv, le ultime di Young e Musso? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Inter Udinese parliamo della partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 23 maggio, per la 38^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Le due squadre terminano la loro stagione, e questo è il classico match senza scopi: L’Inter si è laureata campione d’Italia con largo anticipo e ora intenzionato a godersi la festa prima di sedersi a valutare il futuro e le prossime mosse, Udinese ampiamente salva.

Entrambe ovviamente vogliono chiudere bene il campionato, per l’Inter c’è la possibilità di scollinare oltre quota 90 punti e prendersi una vittoria dopo il comunque amaro ko contro la Juventus; l’Udinese punta a migliorare la sua classifica, e allora vedremo quello che succederà sul terreno di gioco di San Siro. Aspettando che sia domenica pomeriggio, proviamo intanto a fare qualche valutazione sulle probabili formazioni di Inter Udinese.

DIRETTA INTER UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Udinese sarà trasmessa su DAZN1, il canale che trovate al numero 209 del decoder di Sky: gli abbonati (da almeno tre anni) alla televisione satellitare potranno dunque assistere a questa partita, mentre in alternativa l’applicazione DAZN potrà essere installata, per la visione in diretta streaming video, da chi vi avesse sottoscritto un abbonamento, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, ma si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

LE SCELTE DI CONTE

Per Inter Udinese Antonio Conte deve fare a meno di Darmian e Brozovic, ma anche di Alexis Sanchez: da valutare se ci sarà turnover o meno, in porta quasi certamente andrà Ionut Radu mentre sulle corsie laterali potrebbe essere data la passerella d’addio ad Ashley Young, che giocherebbe a sinistra con Hakimi a destra. In difesa possibile vedere Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, magari con la conferma di Alessandro Bastoni; in mezzo al campo tutto porta a un Sensi da mezzala con Vecino sull’altro versante, e Gagliardini che farebbe il regista. I dubbi sono anche davanti: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez possono chiudere la loro fantastica stagione partendo titolari – così da migliorare il loro bottino realizzativo – ma Pinamonti scalpita e potrebbe avere un’ampia porzione di gara, magari anche tutto il secondo tempo.

I DUBBI DI GOTTI

Anche Luca Gotti medita il turnover per Inter Udinese: Musso sarà in porta perché questa potrebbe essere l’ultima con i friulani, davanti a lui le scelte sono obbligate con Bonifazi a guidare una difesa che sarà completata da Rodrigo Becao e Samir. I due laterali saranno verosimilmente Nahuel Molina e Stryger Larsen, possibile passerella d’addio per De Paul che dunque giocherebbe sulla mezzala destra (attenzione, perché la sua prossima squadra potrebbe essere proprio l’Inter) con Walace sull’altro versante, e in mezzo a fare da regista avremmo Makengo. Davanti, l’Udinese arriva con gli uomini contati: fuori causa Deulofeu (da tempo), Nestorovski e Braaf, è rientrato Fernando Llorente che Gotti potrebbe mandare in campo dal primo minuto, con Okaka a fungere da prima alternativa e Pereyra che come sempre si sistemerebbe qualche passo indietro in qualità di trequartista.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): I. Radu; Dan. D’Ambrosio, Ranocchia, A. Bastoni; Hakimi, Vecino, Gagliardini, Sensi, A. Young; L. Martinez, R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becao, Bonifazi, Samir; N. Molina, De Paul, Makenko, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; F. Llorente. Allenatore: Luca Gotti



