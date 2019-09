Probabili formazioni Inter Udinese/ Diretta tv: spazio a Lukaku-Sanchez? (Serie A)

Inter Udinese si gioca domani sera alle ore 20.45: le due formazioni saranno dunque protagoniste a San Siro dell’anticipo di prima serata per la terza giornata di Serie A. Si riparte dopo la sosta e naturalmente Antonio Conte spera di proseguire la serie di successi: a Cagliari è stato importante dare continuità alla vittoria nella prima giornata, ma è da adesso che si entra nel vivo della stagione con tanti impegni ravvicinati che ci diranno quale potrà essere il livello dell’Inter. Trasferta naturalmente difficilissima per l’Udinese, che proverà a bissare lo scherzetto già inflitto al Milan, ma chiaramente al Meazza l’impresa si annuncia complicata per i friulani. Con queste premesse, ecco che scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Udinese appare certamente molto significativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che non sarà disponibile la classica diretta tv per Inter Udinese; la partita di prima serata del sabato è infatti una delle tre trasmesse in diretta streaming video in esclusiva dalla piattaforma DAZN in ogni giornata del campionato di Serie A. Siamo d’altronde ormai al secondo anno di questa situazione che tifosi e appassionati conoscono molto bene: per chi non andrà allo stadio, l’appuntamento stasera è su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

LE SCELTE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Udinese ecco che Antonio Conte dovrà tenere conto degli impegni con le Nazionali appena conclusi e pure della imminente Champions League. Il viaggio intercontinentale potrebbe pesare su un Lautaro Martinez scatenato con l’Argentina, ma che domani potrebbe riposare dando spazio per la prima volta dal primo minuto alla coppia degli ex Manchester United formata da Lukaku e Sanchez. Anche Vecino è di ritorno da oltre Oceano e questo potrebbe dare un’occasione a Barella in mediana al fianco di Brozovic e Sensi, la nota più lieta delle prime due giornate. Nel 3-5-2 ci saranno poi Asamoah sicuro a sinistra e uno tra Candreva e il volto nuovo Lazaro a destra, mentre in difesa Godin scalpita per una maglia da titolare (in ballottaggio con D’Ambrosio), dunque è possibile il varo del terzetto con Skriniar e De Vrij davanti ad Handanovic.

LE MOSSE DI TUDOR

Sulla sponda friulana, le probabili formazioni di Inter Udinese ci parlano di un 3-5-1-1 in cui Igor Tudor deve fare i conti con un fastidio al ginocchio per Ter Avest. Nella retroguardia a tre avremo Rodrigo Becao, Troost-Ekong e uno tra Samir (che appare favorito) e Nuytinck davanti al portiere Musso, mentre l’altro possibile ballottaggio è quello in attacco fra Lasagna e Nestorovski, pur con l’azzurro chiaramente favorito per essere il centravanti titolare dell’Udinese a San Siro. Sicura invece la presenza di De Paul come trequartista, mister Tudor sembra avere idee piuttosto chiare anche a centrocampo dove dovrebbero agire Stryger Larsen a destra, il nuovo arrivato Sema sulla corsia mancina e in mezzo il terzetto composto da Mandragora, Jajalo e Fofana, pur con il possibile inserimento di Pussetto a scapito di uno dei tre (Jajalo?) con passaggio al 3-4-2-1.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Padelli, D’Ambrosio, Bastoni, Ranocchia, Biraghi, Lazaro, Vecino, Gagliardini, Borja Valero, Politano, Lautaro Martinez, Esposito.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna. All. Tudor.

A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Nuytinck, Opoku, Sierralta, Barak, Walace, Pussetto, Teodorczyk, Nestorovski, Okaka.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ter Avest.



© RIPRODUZIONE RISERVATA