PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE/ Diretta tv: Cuadrado sarà titolare? (Serie A, 8 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: A CENTROCAMPO

Cosa possiamo dire a proposito dei due reparti di centrocampo per le probabili formazioni di Inter Udinese? Sul fronte nerazzurro, naturalmente per il mister Simone Inzaghi il modulo di riferimento è sempre il 3-5-2, nel quale evidentemente c’è da tenere conto dell’assenza di Dumfries, di conseguenza Cuadrado sarà il titolare a destra – a meno di un poco probabile spostamento di Carlos Augusto – per aprire la folta linea del centrocampo a cinque che proseguirà poi invece con i nomi più attesi, a cominciare dal regista Calhanoglu affiancato dalle due mezzali Barella e Mkhitaryan, anche se Frattesi potrebbe essere l’alternativa in un ballottaggio ormai classico, infine a sinistra naturalmente vedremo dal primo minuto Dimarco.

Folto centrocampo a cinque pure per l’Udinese di Gabriele Cioffi, con un dubbio tra Payero e Lovric che si contendono una maglia da mezzala; l’altra sarà Samardzic, che in estate è stato ad un passo dall’Inter in un caso di mercato che scatenò le polemiche, mentre in cabina di regia agirà Walace ed infine i due esterni titolari dei bianconeri friulani saranno Ebosele a destra e Zemura a sinistra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Udinese ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 9 dicembre, valida per la 15^ giornata di Serie A 2023-2024: un match che apparirebbe scontato e con il quale l’Inter può provare ad allungare in testa alla classifica, o comunque confermarsi al primo posto. I nerazzurri arrivano dalla netta vittoria di Napoli, con la quale ovviamente hanno mandato un bel messaggio a tutte le concorrenti: al netto dell’attuale graduatoria, la squadra di Simone Inzaghi sembra la vera favorita per lo scudetto.

L’Udinese invece deve pensare a salvarsi: domenica scorsa ha perso una straordinaria occasione per mettere altra distanza rispetto al terzultimo posto, subendo dal Verona il gol del pareggio al 97’ minuto. I friulani appaiono in ripresa rispetto a qualche settimana fa, ma devono ancora alzare l’asticella. Adesso, mentre aspettiamo che arrivi sabato sera, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco qui a San Siro, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Udinese.

DIRETTA INTER UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Udinese sarà disponibile, ovviamente per gli abbonati, sui canali della televisione satellitare, e di conseguenza anche in diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go. Bisogna però ricordare che l’intera programmazione del campionato di calcio è garantita dalla piattaforma DAZN: dunque, l’appuntamento sarà in diretta streaming video e riservato agli abbonati che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: l’alternativa è il servizio offerto da Now Tv, sempre in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

LE SCELTE DI INZAGHI

Con le probabili formazioni di Inter Udinese notiamo che Simone Inzaghi perde per qualche tempo De Vrij e Dumfries: al centro della difesa torna dunque Acerbi, e Alessandro Bastoni si riprende la maglia da titolare con la conferma di Darmian, e ovviamente del portiere Sommer. A destra a questo punto giocherà Cuadrado: l’alternativa è quella di avanzare il già citato Darmian e puntare su Bisseck nel terzetto arretrato. Avremo poi Dimarco a fare l’esterno sinistro; a centrocampo qualche possibilità per Frattesi, ma Inzaghi potrebbe fare turnover in Champions League (anche se deve agguantare il primo posto nel girone) e dunque Barella e Mkhitaryan restano favoriti sulle mezzali, con l’imprescindibile Calhanoglu in cabina di regia. Lo stesso discorso del centrocampo si può fare per l’attacco: scalpitano Alexis Sanchez e Arnautovic, ma a giocare dovrebbero essere Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

LE MOSSE DI CIOFFI

Non c’è pace per Gabriele Cioffi, che perde anche Bijol per due mesi: dopo Deulofeu, un altro elemento chiave è fuori a lungo e intanto per Inter Udinese a completare il terzetto difensivo dovrebbe essere Joao Ferreira, che si piazza sul centrodestra con Nehuen Perez sull’altro versante, Kabasele comanderà la linea arretrata e Marco Silvestri sarà il portiere. A centrocampo invece il playmaker basso sarà come sempre Walace; a giocare come interni dovrebbero essere Samardzic, che ricorderete essere stato a un passo dall’Inter in estate, e Payero mentre sulle fasce le due maglie dovrebbero essere riservate a Ebosele a destra e Zemura a sinistra. Pereyra, il jolly di questa Udinese, ancora una volta dovrebbe fare un passo avanti e agire sulla trequarti; come unica punta spazio a Lucca, che domenica scorsa ha segnato una doppietta all’Udinese sfruttando nel migliore dei modi l’infortunio di Success, che resta in dubbio per questa trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): M. Silvestri; J. Ferreira, Kabasele, N. Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi











