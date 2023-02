Probabili formazioni Inter Udinese/ Diretta tv: torna Dzeko con Lautaro? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Udinese ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 18 febbraio, valida per la 23^ giornata di Serie A 2022-2023: a San Siro arriva una squadra che per i nerazzurri è stata spesso indigesta, e che può rappresentare una ripartenza dopo il pareggio di Marassi, che ha portato l’Inter a -15 dal Napoli ma soprattutto, visto che lo scudetto sembra ormai andato, a dover nuovamente fare i conti con la feroce lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, tutt’altro che conclusa.

L’Udinese ha raccolto un punto contro il Sassuolo, giocando una partita buona ma non riuscendo a prendersi la posta piena: i friulani restano in corsa per un posto in Conference League che sarebbe ottimo, ma è innegabile che abbiano decisamente perso smalto rispetto al fantastico avvio di stagione con quelle sei vittorie consecutive. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco del Meazza, mentre aspettiamo che arrivi sabato sera possiamo fare la nostra analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Inter Udinese.

DIRETTA INTER UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Udinese sarà garantita dalla televisione satellitare: trattandosi dell’anticipo del sabato sera rientra in una fascia oraria in cui Sky trasmette uno dei match della giornata di Serie A, dunque i clienti avranno la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. In alternativa ovviamente gli abbonati DAZN potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, seguendo la partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

LE SCELTE DI INZAGHI

In Inter Udinese Simone Inzaghi conferma ovviamente il 3-5-2, ma potrebbe puntare su altri giocatori rispetto al pareggio contro la Sampdoria. In difesa per esempio sembra pronto a tornare Alessandro Bastoni, che completerebbe una linea nella quale Skriniar e Acerbi sono confermati, con Onana ovviamente a difendere la porta. A destra Darmian ha ormai sfilato la maglia da titolare a Dumfries e anche sabato sera dovrebbe essere in campo; sull’altro versante vedremo Dimarco, in mezzo invece torna titolare Brozovic – se darà le giuste risposte – e dunque in panchina dovrebbe scalare Mkhitaryan, perché le due mezzali sarebbero inevitabilmente Barella e Calhanoglu. Per quanto riguarda l’attacco, il punto di domanda resta sempre Romelu Lukaku: il belga non ha fatto malissimo nell’ultimo impegno dell’Inter ma è chiaro che si debba ancora totalmente ritrovare, quindi per affrontare l’Udinese potrebbe esserci Dzeko che inizierebbe la partita di San Siro insieme a Lautaro Martinez, per poi eventualmente aprire alla staffetta nel secondo tempo.

GLI 11 DI SOTTIL

Andrea Sottil invece potrebbe confermare tutto per Inter Udinese: l’allenatore dei friulani gioca con un modulo speculare a quello nerazzurro, ma qui potrebbe esserci nuovamente Pereyra a fluttuare tra le linee, posizionandosi alle spalle di Beto che giocherebbe come centravanti unico. A questo punto ovviamente avremmo un centrocampo a cinque: Walace ne sarebbe il perno, punto di riferimento per una squadra che avrebbe in Samardzic, ormai stabilmente titolare, e Lovric le due mezzali. Sugli esterni invece confermatissimo Udogie, che il prossimo anno dovrebbe andare a giocare nel Tottenham che per ora lo ha lasciato in prestito qui; anche a destra si sceglie la linea della continuità con Ehizibue, lui pure in crescita, che dovrebbe avere la maglia. Non cambia nemmeno la difesa che si schiererà a protezione di Marco Silvestri: a comandarla sarà Bijol, che contro il Sassuolo ha trovato il terzo gol di un campionato fino a questo momento ottimo, mentre ai suoi lati agiranno Rodrigo Becao, che possiamo considerare una sorta di bandiera della squadra, e Nehuen Perez che deve riscattare la sfortunata autorete nell’ultimo lunch match.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): M. Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, N. Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Andrea Sottil











