Probabili formazioni Inter Udinese: le quote e le notizie su moduli e titolari a San Siro per la partita di Serie A, oggi domenica 31 agosto 2025

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: QUALI TITOLARI STASERA A SAN SIRO?

Dopo un debutto trionfale, ci attendono le probabili formazioni Inter Udinese per accompagnarci verso la partita di San Siro per la seconda giornata di Serie A oggi, domenica 31 agosto 2025. Ovviamente sono attesi soprattutto i nerazzurri di Cristian Chivu, che hanno iniziato il nuovo campionato con una prestazione da ricordare.

Lunedì sera infatti era arrivato il roboante 5-0 inflitto al Torino con un match praticamente eccellente, fra certezze come Bastoni e il tandem d’attacco Lautaro-Thuram ma anche nuove forze che potrebbero essere molto utili nel corso della stagione, come Sucic e Bonny. Insomma, Chivu e tutto il mondo Inter difficilmente avrebbero potuto chiedere di meglio…

Il calendario adesso propone un altro match casalingo e allora vale il detto che invita a battere il ferro finché è caldo: l’obiettivo dell’Inter è naturalmente riconquistare lo scudetto e allora si deve provare a marciare fin da subito a ritmi molto alti, l’Udinese di mister Kosta Runjaic è avvisata.

Per i bianconeri friulani il debutto è stato senza infamia e senza lode, sotto forma di pareggio casalingo nel derby del Nord-Est contro l’Hellas Verona: oggi servirà qualcosa in più per provare ad uscire indenni dal Meazza, scopriamo quindi quali potrebbero essere le mosse leggendo le probabili formazioni Inter Udinese…

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico a senso unico su Inter Udinese per le quote Snai: una vittoria nerazzurra infatti varrebbe appena 1,30 volte la giocata. Il pareggio già alzerebbe il valore a quota 5,50, mentre in caso di colpaccio dei friulani il segno 2 è indicato a 9,00.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

TORNA CALHANOGLU PER CHIVU

Cristian Chivu dovrebbe toccare ben poco nelle probabili formazioni Inter Udinese, però torna Calhanoglu dopo la squalifica e allora in regia dovremmo vedere il turco. Sucic ha fatto molto bene al debutto e allora stavolta il croato potrebbe insidiare Mkhitaryan nell’unico vero ballottaggio del classico 3-5-2 nerazzurro. Per il resto si può andare sul sicuro, compreso Barella per completare il trio mediano, con Dumfries a destra e Dimarco a sinistra in qualità di esterni. In difesa Sommer protetto da Pavard, Acerbi e Bastoni, davanti logicamente la coppia d’attacco con capitan Lautaro e Thuram, già scatenati contro il Torino.

DUE DUBBI PER RUNJAIC

Modulo 3-5-2 anche per l’allenatore ospite Kosta Runjaic nelle probabili formazioni Inter Udinese: in porta Sava; nella difesa a tre Bertola sembra favorito su Goglichidze per affiancare Kristensen e Solet, a lungo obiettivo di mercato proprio dell’Inter; il centrocampo si apre con Ehizibue a destra, sembrano certe anche le maglie per Atta, Karlstrom e Lovric, mentre a sinistra si segnala un serrato ballottaggio fra Zemura e Kamara nel dubbio principale per gli ospiti bianconeri. Davanti infatti dovrebbe essere tutto chiaro per l’Udinese, grazie alla coppia formata da Davis e Bravo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Davis, Bravo. All. Runjaic.