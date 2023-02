Probabili formazioni Inter Udinese/ Quote: Lukaku sarà titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Inter Udinese parliamo della partita di stasera a San Siro, per la ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023: i nerazzurri di Simone Inzaghi cercano una ripartenza in questo turno casalingo dopo il deludente pareggio di Marassi contro la Sampdoria, che ha impedito all’Inter di piazzare un allungo forse già decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League, proprio a ridosso del ritorno della massima competizione europea, mercoledì prossimo contro il Porto.

Oggi però l’Inter deve pensare solamente all’Udinese di Andrea Sottil, che ha raccolto un punto contro il Sassuolo, risultato che lascia i friulani in corsa per un posto in Conference League, ma è ormai davvero lontano il fantastico avvio di stagione con quelle sei vittorie consecutive che avevano forse illuso i bianconeri. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di Inter Udinese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico sulla diretta Inter Udinese in base alle quote dell’agenzia Snai. I nerazzurri sono naturalmente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,50 sul segno X in caso di pareggio e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Udinese, mister Simone Inzaghi conferma ovviamente il 3-5-2, ma in difesa dovrebbe tornare titolare Bastoni, che completerebbe la linea con Skriniar e uno tra Acerbi e De Vrij (pensando anche al Porto) davanti al portiere Onana. A centrocampo, per quanto riguarda gli esterni ecco che a destra Darmian ha ormai sfilato la maglia da titolare a Dumfries, mentre a sinistra vedremo Dimarco e in mezzo torna titolare Brozovic e dunque in panchina dovrebbe finire Mkhitaryan, perché le due mezzali sarebbero Barella e Calhanoglu. Per quanto riguarda l’attacco, il punto di domanda resta sempre Romelu Lukaku: il belga potrebbe essere di nuovo titolare, anche se questo significherebbe la certezza della maglia da titolare per Dzeko contro il Porto, mentre non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez.

LE MOSSE DI SOTTIL

Sul fronte friulano, Andrea Sottil potrebbe confermare tutto nelle probabili formazioni di Inter Udinese: l’allenatore dei friulani gioca con un modulo speculare a quello nerazzurro, ma Pereyra potrebbe in realtà agire da trequartista alle spalle di Beto, che giocherebbe come centravanti unico. Il centrocampo sarà invece a cinque uomini: Walace ne sarebbe il punto di riferimento centrale, affiancato dalle due mezzali Samardzic e Lovric, che però è in ballottaggio con Arslan. Sulle fasce non ci sono dubbi su Udogie a sinistra, mentre a destra potremmo vedere un Ehizibue in crescita. Non cambia nemmeno la difesa a protezione del portiere Silvestri, con Bijol perno centrale e ai suoi lati Rodrigo Becao e Nehuen Perez.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All. Sottil.











