Probabili formazioni Inter Udinese/ Quote: Radu sostituisce Handanovic

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Inter Udinese ci accompagnano verso l’anticipo di Serie A che andrà in scena questo pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, piatto forte dell’ultimo turno del campionato di Serie A anche se in palio non c’è più nulla, perché la capolista Inter potrà celebrare lo scudetto vinto ufficialmente già da ben tre settimane e riceverà la Coppa che spetta ai vincitori del campionato.

Un pomeriggio di festa dunque, nel quale gli ospiti dell’Udinese di Luca Gotti sono a loro volta matematicamente salvi e cercheranno di chiudere con un risultato di prestigio dopo il pareggio già colto all’andata contro i nerazzurri. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Udinese, tenendo naturalmente presente che in una partita di fine stagione con nulla più in palio sono naturalmente possibili varie sorprese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Inter Udinese basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri partono nettamente favoriti: il segno 1 è infatti quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

LE SCELTE DI CONTE

Le probabili formazioni di Inter Udinese ci dovrebbero riservare il solito modulo 3-5-2 per Antonio Conte, che però darà spazio ad alcune seconde linee in occasione della festa scudetto. Ad esempio, in porta dovremmo avere la presenza in porta di Radu al posto del grande ex Handanovic. In difesa mister Conte invece dovrebbe proporre la retroguardia titolare formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a Radu. Si può fare lo stesso discorso in attacco, dove Lukaku e Lautaro Martinez formeranno la coppia titolare anche perché è infortunato l’altro grande ex Sanchez. Gli interrogativi si concentrano a centrocampo, anche perché Brozovic e Darmian sono squalificati, mentre Barella in settimana si è operato al setto nasale. Dovremmo comunqiue vedere Hakimi sulla fascia destra e Perisic a sinistra, mentre il terzetto nel cuore della mediana potrebbe essere a dir poco inedito, con Vecino, Gagliardini e Sensi titolari, quest’ultimo in ballottaggio con Eriksen.

LE MOSSE DI GOTTI

Sul fronte bianconero, per Luca Gotti le probabili formazioni di Inter Udinese dovrebbero concretizzarsi in un modulo 3-5-1-1, naturalmente con Musso (obiettivo nerazzurro?) in porta; davanti a lui nella difesa a tre dovremmo vedere Rodrigo Becao, Bonifazi e Samir, il quale tuttavia è in ballottaggio con Zeegelaar per completare il reparto; nella folta linea di centrocampo a cinque ecco Molina come esterno destro, poi un altro obiettivo dell’Inter come De Paul, Makengo in cabina di regia, Walace ed infine Stryger Larsen esterno sulla corsia di sinistra. Un’alternativa sarebbe Larsen a destra, con l’inserimento di Ouwejan a sinistra e sacrificando Molina. Infine l’attacco, punto debole dell’Udinese in questo campionato, che dovrebbe vedere Pereyra nei panni del trequartista alle spalle del centravanti, che sarà Okaka oppure Llorente.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vecino, Gagliardini, Sensi, Perisic; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; R. Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Makengo, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti.



