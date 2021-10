Probabili formazioni Inter Udinese/ Quote: Sanchez sarà titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Udinese ci consentono di presentare la partita che ci terrà compagnia dallo stadio Giuseppe Meazza all’ora di pranzo per l’undicesima giornata di Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi arriva dalla vittoria a Empoli di mercoledì sera e deve continuare su questa strada, perché viaggia al ritmo di Antonio Conte dopo i primi dieci turni, ma davanti c’è chi corre e serve dunque vincere per confermare che si può giocare bene senza rischiare troppo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE/ Diretta tv, Dzeko tornerà titolare?

L’Udinese è un ostacolo non impossibile ma ostico, come confermano gli ultimi quattro pareggi consecutivi della squadra di Luca Gotti, compreso quello di mercoledì con il Verona. A San Siro il compito sarà difficile, ma i bianconeri non avranno molto da perdere. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire in maggiore dettaglio le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Udinese.

Diretta/ Udinese Verona (risultato finale 1-1): Barak salva gli scaligeri dal KO

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Udinese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti sulla carta e il segno 1 è quotato a 1,35, mentre poi si sale di parecchio già per il segno X che è quotato a 5,00 e infine a ben 9,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio friulano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

LE SCELTE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Udinese vedono dubbi per Simone Inzaghi soprattutto sulle fasce. Dopo due panchine consecutive, oggi potrebbe essere la volta buona per rivedere Dumfries titolare a destra, anche se Darmian è una garanzia, mentre a sinistra è ballottaggio aperto fra Dimarco e Perisic, ragionando anche verso Sheriff e Milan. Per il resto, ecco Handanovic in porta e davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni (se qualcuno riposerà, sarà uno degli ultimi due) nella solita difesa a tre, Barella e Brozovic intoccabili a centrocampo con Calhanoglu forse favorito per la terza maglia e il ritorno di Dzeko in attacco, al cui fianco potrebbe essere confermato Sanchez per dare riposo a Lautaro Martinez.

Diretta/ Atalanta Udinese (risultato finale 1-1): Beto risponde a Malinovskyi

LE MOSSE DI GOTTI

Sul fronte friulano, le probabili formazioni di Inter Udinese sono caratterizzate dalle condizioni di Pussetto, tema che a Udine ha tenuto banco negli ultimi giorni. In attacco dunque ci potrebbe essere Pereyra avanzato trequartista a supporto della prima punta Beto, fermo restando il modulo 3-5-1-1 che vedrà naturalmente Silvestri in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir. A centrocampo invece folta linea a cinque con Molina a destra, Arslan, Walace e Makengo (che di fatto sarebbe il sostituto di Pereyra in mediana) nel cuore del reparto e Stryger Larsen favorito su Udogie nel ballottaggio come esterno sinistro.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Sanchez, Dzeko. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Beto. All. Gotti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA