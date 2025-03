PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: MOSSE STUZZICANTI AL MEAZZA

Iniziano due mesi vitali per i nerazzurri, che si giocano un triplo sogno ma con il rischio ovviamente di sfidare avversarie con molti meno impegni sul fronte nazionale: le probabili formazioni Inter Udinese ci accompagnano alla prima di nove partite da oggi al 27 aprile, sarà un tour de force con rivali spesso nobili, ma già il via non è da sottovalutare. L’Inter di Simone Inzaghi arriva dalla vittoria a Bergamo che l’ha rimessa in pole position per lo scudetto, ma d’ora in poi sarà davvero fondamentale dosare le forze, sperando di tornare presto ad avere tutti a disposizione.

Molto più tranquilla la situazione dell’Udinese, che Kosta Runjaic ha portato alla salvezza in Serie A con enorme anticipo, ma che con la sconfitta contro il Verona dovrebbe avere anche rinunciato a ogni ambizione europea. Insomma, l’Udinese viaggia verso un finale sereno, è in un certo senso l’esatto opposto dei nerazzurri e chissà se questo aspetto lascerà il segno fin da oggi allo stadio Giuseppe Meazza. Di certo, le probabili formazioni Inter Udinese ci intrigano parecchio…

PRONOSTICO E QUOTE: TUTTO CHIARO?

La capolista è favorita contro una pur ottima outsider, il pronostico Snai su Inter Udinese ci dice che la quota per il segno 1 è di 1,38, mentre già il pareggio varrebbe ben 4,60. Se poi credete nel colpo friulano, vi ricordiamo che ci sarebbe un bel 7,50 come quota sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE

CHI ENTRA E CHI ESCE PER INZAGHI

Ci sono nelle probabili formazioni Inter Udinese delle defezioni recenti, come l’infortunio patito da Lautaro Martinez in nazionale oppure la squalifica di Bastoni, ma anche dei recuperi, ad esempio Simone Inzaghi ritrova sulle fasce Darmian e Dimarco, ancora più preziosi considerando che nel frattempo si è fermato Dumfries. I due italiani saranno quindi gli esterni del canonico 3-5-2, mentre Carlos Augusto sostituirà Bastoni con Pavard e Acerbi davanti a Sommer. In attacco resta da definire chi tra Arnautovic (che potrebbe avere la meglio) e Correa giocherà al fianco di Thuram al posto del capitano, infine in mezzo al campo Inzaghi dovrebbe andare surclassino, quindi con Barella, Calhanoglu in regia e Mkhitaryan.

EMERGENZA IN ATTACCO PER RUNJAIC

Modulo 3-5-1-1 per Kosta Runjaic, tra alcuni ballottaggi aperti e l’emergenza attacco per i friulani nelle probabili formazioni Inter Udinese. Tutto dovrebbe essere chiaro in difesa con Okoye in porta e davanti a lui Kristensen, Bijol e Solet, anche se il ballottaggio fra Ehizibue e Atta ci ricorda che non è da escludere il 4-4-1-1. Il favorito tuttavia è il nigeriano-olandese, che dovrebbe quindi aprire il centrocampo a cinque con Lovric, Karlstrom e Payero nel cuore del gioco, più Kamara a sinistra; infine, nell’attacco dell’Udinese la certezza è il centravanti Lucca, con Ekkelenkamp favorito su Bravo alle sue spalle, considerando che sono fuori sia Thauvin sia il grande ex di turno Sanchez.

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Runjaic.