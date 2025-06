Probabili formazioni Inter Urawa Reds, quote e titolari per Chivu e il collega Skorza al Mondiale per Club 2025, oggi sabato 21 giugno

PROBABILI FORMAZIONI INTER URAWA REDS: LA SECONDA DI CHIVU

Le probabili formazioni Inter Urawa Reds ci ricordano che stasera si giocherà a Seattle (dove in verità sarà mezzogiorno, attenzione all’orario locale per il clima) per la seconda giornata del girone E al Mondiale per Club 2025. Seguiremo quindi le mosse di Cristian Chivu, alla seconda uscita sulla panchina nerazzurra in questo particolare debutto nel mese di giugno.

La situazione è evidentemente assai particolare: un nuovo allenatore chiamato a raccogliere la pesante eredità di Simone Inzaghi, che per quattro anni ha fatto benissimo anche se purtroppo a questa bella storia è mancato il lieto fine. Ora si volta pagina, ma fino a un certo punto, perché le fatiche della lunghissima stagione non possono evidentemente essere scomparse.

Lo abbiamo visto in occasione del debutto dell’Inter in questo Mondiale per Club, cioè il pareggio per 1-1 contro il Monterrey che ha dimostrato le difficoltà che d’altronde erano da mettere in conto per i nerazzurri in circostanze così particolari. Il punto può comunque servire per il passaggio del turno, a patto di fare tutto bene ora.

I giapponesi Urawa Reds potrebbero essere l’anello debole del gruppo e hanno debuttato perdendo per 3-1 contro il River Plate, per cui per loro siamo già all’ultima spiaggia, ma la finalista di Champions League deve far valere la sua superiorità. Con tutto questo presente, scopriamo le probabili formazioni Inter Urawa Reds.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima però il consueto sguardo alle quote Snai per il pronostico, comprensibilmente molto chiaro per Inter Urawa Reds. La vittoria nerazzurra è quotata a 1,19 e quindi considerata quasi certa, mentre la quota del pareggio è 6,50 e un successo nipponico varrebbe 13 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER URAWA REDS

QUALCHE CAMBIAMENTO PER CHIVU?

Cristian Chivu punta ancora sul modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni Inter Urawa Reds, scelta logica per una squadra che gioca così ormai da tanti anni. In difesa grande continuità con Sommer in porta, Pavard, De Vrij (anche se potrebbe cercare il posto anche Acerbi) e Bastoni; la novità potrebbe essere Luis Henrique se prendesse il posto di Darmian a destra; dubbio anche a sinistra fra Carlos Augusto e Dimarco mentre in mezzo dovremmo rivedere Barella, Asllani e Mkhitaryan, infine con Lautaro in attacco potrebbe giocare ancora Sebastiano Esposito, insidiato curiosamente dal fratello Francesco Pio.

QUALI TITOLARI PER SKORZA?

Conosciamo evidentemente molto meno i giocatori di Maciej Skorza, allenatore polacco dei giapponesi che con Chivu darà vita a una sorta di derby est europeo in panchina nelle probabili formazioni Inter Urawa Reds. Parliamo comunque di un modulo 4-2-3-1 con Nishikawa in porta; davanti all’estremo difensore ci aspettiamo un reparto a quattro con Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten e Naganuma; in mediana ecco dal primo minuto Yasui e Gustafson; infine il reparto offensivo degli Urawa Reds dovrebbe prevedere Kaneko, Watanabe e Matheus Savio alle spalle del centravanti Matsuo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER URAWA REDS: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sebastiano Esposito. All. Chivu.

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza.