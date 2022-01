Probabili formazioni Inter Venezia/ Diretta tv: torna Brozovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA: CHI GIOCA (COVID PERMETTENDO…)?

Con le probabili formazioni di Inter Venezia ci avviciniamo alla partita che domani nel tardo pomeriggio si giocherà allo stadio Meazza di San Siro per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati naturalmente sulla capolista Inter, che dopo il pareggio ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta vuole subito tornare alla vittoria per confermare l’ottimo momento che dura ormai da due mesi e consolidare il proprio primo posto in classifica nonostante una partita giocata in meno.

Contro il Venezia naturalmente i nerazzurri sono favoriti, anche se i lagunari di Paolo Zanetti spesso hanno saputo mettere in difficoltà anche le big. D’altro canto, va anche detto che il Venezia non è stato brillantissimo nelle sue ultime uscite: dopo il pareggio contro l’Empoli, sarà possibile fare l’impresa in casa della capolista? Per rispondere alla domanda c’è ancora tempo, noi nel frattempo analizziamo le probabili formazioni di Inter Venezia alla vigilia della partita.

DIRETTA INTER VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Inter Venezia sarà un’esclusiva di DAZN, di conseguenza il big-match sarà visibile in diretta tv solamente su televisori dotati di connessione Internet, altrimenti ci si dovrà affidare alla diretta streaming video fornita dalla piattaforma che trasmette per intero il campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Inter Venezia non ci attendiamo sorpresa da parte di Simone Inzaghi: il turnover c’è stato mercoledì contro l’Empoli in Coppa Italia, tra l’altro adesso arriva la sosta e quindi non ci sono molti calcoli da fare. Il modulo sarà sempre il 3-5-2 con il ritorno della difesa tipo, dunque davanti al portiere e capitano Handanovic ci sarà spazio per Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Nella folta linea a cinque di centrocampo ci aspettiamo Darmian a destra, poi Barella, Brozovic (che causa squalifica non ha giocato mercoledì, fa notizia la sua assenza anche in Coppa Italia), Calhanoglu ed infine Perisic sulla corsia mancina. Scelte classiche pure in attacco, dove dunque la partita contro il Venezia dovrebbe sancire il ritorno della coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

LE SCELTE DI ZANETTI

Qualche dubbio in più per l’allenatore ospite Paolo Zanetti, le probabili formazioni di Inter Venezia vedono qualche ballottaggio ancora aperto per i lagunari. Preso come riferimento il modulo 4-3-3, ecco che a dire il vero in difesa sembra tutto chiaro, con Lezzerini tra i pali e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Ampadu, Caldara, Ceccaroni e Molinaro da destra a sinistra.

Il discorso si complica negli altri reparti: a centrocampo la certezza sembra essere Cuisance, ma le altre due maglie sono contese da Vacca, Busio, Tessmann e Crnigoj; in attacco invece sembrano quasi certi del posto Aramu ed Henry che sarà la prima punta, ma c’è ancora il ballottaggio Okereke-Kiyine, dall’esito del quale dipenderà poi anche la posizione in campo, come ala destra oppure sinistra, dell’ex Torino.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.



