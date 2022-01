Probabili formazioni Inter Venezia/ Quote, Inzaghi rilancia i suoi titolari (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Studiamo le probabili formazioni di Inter Venezia, partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 22 gennaio ed è valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. I nerazzurri, sempre primi in classifica e con una partita in meno, riprendono la loro marcia dopo il pareggio di Bergamo, ma soprattutto dopo aver evitato un’eliminazione in Coppa Italia pareggiando al 91’, e poi battendo l’Empoli ai supplementari. Simone Inzaghi sa di avere una bella occasione per allungare oggi, ma chiaramente è anche consapevole di non poter sottovalutare questo impegno.

Il Venezia infatti sta bene; proprio contro l’Empoli ha pareggiato nell’ultimo turno e ha un margine utile sulla zona retrocessione, che punta ora a confermare o aumentare pur se quella di San Siro sarebbe una grande impresa, e non è certo qui che i lagunari devono prendersi i punti per rimanere in Serie A. Ora comunque aspettiamo che la partita si giochi, e proviamo a fare una valutazione delle scelte operate da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Venezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Dopo aver analizzato le probabili formazioni di Inter Venezia uno sguardo alle quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico su Inter Venezia. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,12 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno X che regola l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 9,00 volte la vostra giocata. Infine il segno 2, per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 20,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI INZAGHI

Inzaghi ha perso Joaquin Correa, ma nelle probabili formazioni di Inter Venezia leggiamo che dovrebbe tornare a schierare tutti i suoi titolari. In difesa comanda De Vrij, con Skriniar e Alessandro Bastoni ai suoi lati e poi Handanovic che torna a difendere la porta; sulle corsie laterali Perisic dovrebbe riprendersi la maglia a sinistra, mentre sull’altro versante il ballottaggio canonico dovrebbe essere vinto da Darmian, chiaramente nei confronti di Dumfries. Si rivede Brozovic che era squalificato mercoledì in Coppa Italia, si rivedono dal primo minuto Barella e Calhanoglu che erano entrati a metà ripresa nel match contro l’Empoli; a questo punto rimane da definire l’attacco, perché ultimamente l’allenatore dell’Inter ha puntato parecchio su Alexis Sanchez ma questa volta il cileno potrebbe finire in panchina, dunque con Lautaro Martinez e Dzeko che formerebbero il tandem offensivo.

GLI 11 DI ZANETTI

È sempre il 4-3-3 quello di Paolo Zanetti per le probabili formazioni di Inter Venezia; ci sono degli indisponibili e allora la squadra di San Siro è quasi obbligata. Lezzerini sarà il portiere, con una difesa nella quale Caldara e Ceccaroni agiscono da centrali con Ampadu nuovamente schierato sulla corsia destra e il veterano Molinaro che si prenderebbe la mancina, visto che appunto Pasquale Mazzocchi e Haps sono fermi ai box. In mezzo al campo Cuisance, arrivato dal Bayern Monaco, è chiaramente titolare; con lui c’è Vacca che agisce come regista, il terzo elemento della mediana dovrebbe essere Busio che è in ballottaggio con Crnigoj. Da valutare poi il tridente offensivo: oltre a Kiyine, a scalpitare per una maglia c’è chiaramente Nani che potrebbe iniziare la partita, in questo caso a rimanere fuori sarebbe Okereke perché difficilmente Zanetti rinuncia ad Aramu, in alternativa la panchina spetterebbe a Thomas Henry con il nigeriano da punta centrale.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Nani. Allenatore: Paolo Zanetti



