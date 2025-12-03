Probabili formazioni Inter Venezia, quote e ultime notizie su moduli e titolari nella partita di Coppa Italia, oggi mercoledì 3 dicembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA: QUANTO TURNOVER A SAN SIRO?

Gli ottavi di Coppa Italia mettono di fronte i vice-campioni d’Europa e una squadra di Serie B, è anche il bello della competizione e allora diamo spazio adesso alle probabili formazioni Inter Venezia in vista della partita che questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, accoglierà i lagunari sul palcoscenico di San Siro.

In copertina però naturalmente c’è l’Inter di Cristian Chivu, che arriva dalla vittoria di Pisa con cui ha chiuso una parentesi negativa e adesso è chiamato a onorare il pronostico anche in Coppa Italia, possibilmente dosando al meglio le forze perché dicembre e gennaio saranno due mesi anche più pieni di impegni rispetto al solito e allora le rotazioni saranno decisive per i nerazzurri.

Da un certo punto di vista quindi potrebbe essere più semplice il compito del Venezia di Giovanni Stroppa, che con la vittoria contro il Mantova si è consolidato nelle posizioni di spicco della classifica di Serie B ma ovviamente in Coppa Italia non ha alcuna pressione. Qualsiasi soddisfazione arrivasse stasera dal Meazza, sarebbe tanto di guadagnato per gli ospiti.

Insomma, gli atteggiamenti potrebbero essere differenti questa sera, anche se naturalmente sarà diverso anche il tasso tecnico dei giocatori che i due allenatori potranno mettere in campo. Quali saranno i protagonisti? Cerchiamo di scoprirlo leggendo le probabili formazioni Inter Venezia a caccia di titolari e moduli.

PRONOSTICO E QUOTE

Partita sulla carta a senso unico, verrebbe da dire che non si accettano scommesse circa il pronostico su Inter Venezia. Infatti il segno 1 è quotato a 1,12, contro quota 8,50 in caso di pareggio e addirittura 18 volte la posta in palio sul segno 2 qualora il Venezia espugnasse San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA

STELLE E RISERVE PER CHIVU

Fermo restando il modulo 3-5-2, per Cristian Chivu le probabili formazioni Inter Venezia dovrebbero portare a molti cambiamenti, ma con qualche nome di spicco fra gli undici titolari. In porta giocherà Martinez; una difesa anomala sarà quella formata da Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto; sulla destra potrebbe esserci un’altra occasione per Luis Henrique, con Frattesi, Zielinski in cabina di regia e Mkhitaryan per aumentare il minutaggio dopo l’infortunio nel cuore del centrocampo, l’armeno sarà un nome illustre come anche Dimarco a sinistra e Thuram, a sua volta bisognoso di ritrovare il ritmo partita, che in attacco dovrebbe fare coppia con Esposito.

MODULO 3-5-2 ANCHE PER STROPPA

Stesso modulo anche per Giovanni Stroppa, un 3-5-2 anche se con meno qualità nelle probabili formazioni Inter Venezia. In porta l’ex Stankovic potrebbe dare spazio a Plizzari; la difesa a tre sarà con Korac che affiancherà Svoboda e Sverko in un mix di novità e conferme rispetto al campionato; a destra Sagrado e dall’altra parte Haps saranno gli esterni di un folto centrocampo a cinque che nel mezzo avrà Busio, il play Bohinen e Doumbia; infine sfiderà la squadra nella quale è cresciuto Adorante, che nell’attacco veneto sarà affiancato da Fila dal primo minuto a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VENEZIA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Korac, Svoboda, Sverko; Sagrado, Busio, Bohinen, Doumbia, Haps; Adorante, Fila. All. Stroppa.