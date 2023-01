Probabili formazioni Inter Verona/ Diretta tv: Calhanoglu a forte rischio (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Verona ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 14 gennaio: a San Siro si va in scena per la 18^ giornata di Serie A 2022-2023. È un’Inter stanca e senza troppe certezze quella del momento attuale: dopo il pareggio di Monza, con rete incassata all’ultimo respiro, è arrivata una soffertissima qualificazione ai quarti di Coppa Italia contro il Parma, raggiunto in extremis per forzare un supplementare deciso da Acerbi. Bisogna blindare il quarto posto, e dunque la partita di sabato sera è assolutamente da vincere per Simone Inzaghi.

Il Verona però arriva al Meazza in fiducia: Marco Zaffaroni l’ha allenato per due gare e ha raccolto 4 punti, tornando a far sorridere l’Hellas dopo 4 mesi grazie alla vittoria sulla Cremonese, che certo non ha sistemato una classifica pessima ma ha dato tanto morale per affrontare i prossimi impegni. Vedremo allora in che modo andranno le cose sul terreno di gioco di San Siro; mentre aspettiamo che arrivi il momento di giocare, prendiamoci del tempo per valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Inter Verona.

DIRETTA INTER VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

I DUBBI DI INZAGHI

Problemi a centrocampo per Simone Inzaghi: in Inter Verona andranno valutate le condizioni di Barella, Brozovic e Calhanoglu. Tutti recuperabili (il turco è quello che rischia di più) ma c’è la Supercoppa e allora è possibile che anche il regista croato resti fuori, facendo così giocare Asllani in mezzo alla linea con Mkhitaryan sul centrosinistra e Barella che tutto sommato potrebbe essere titolare, ma con Gagliardini in preallarme. Rispetto alla Coppa Italia Inzaghi dovrebbe poi cambiare gli esterni: spazio a Darmian sulla destra e Federico Dimarco sulla sinistra. In porta giocherà ovviamente Onana, con il ritorno da titolari di Skriniar e Acerbi. La conferma rispetto alla partita di martedì sera sarà quella di Alessandro Bastoni; per quanto riguarda invece il reparto avanzato, Romelu Lukaku potrebbe sedersi in panchina ma verosimilmente anche per lui si aspetterà la Supercoppa, quindi ci sarà Dzeko dal primo minuto a fare coppia con Lautaro Martinez, che ha segnato due gol nelle ultime due partite.

LE SCELTE DI ZAFFARONI

Zaffaroni ha confermato il 3-4-2-1 con cui l’Hellas gioca dal 2019, quindi anche per Inter Verona modulo fisso: sono in dubbio Verdi e Lasagna e mancherà l’ex di giornata Faraoni. In porta avremo Montipò, con una difesa che davanti a lui dovrebbe essere formata da Dawidowicz, Hien e Ceccherini; prima alternativa Gunter, mentre sulle corsie laterali a centrocampo correranno nuovamente Depaoli e Doig. Lazovic con questo sistema di gioco fa sostanzialmente la mezzala aggiunta, perché il Verona si può disporre anche con una sorta di 3-5-1-1: la posizione del capitano varia, ma in partenza si affianca a Yayah Kallon che Zaffaroni sta lanciando come titolare con buoni risultati. A completare il centrocampo sarà allora la coppia formata da Tamèze e Ilic, e sarà importante ritrovare il giovane serbo nelle perfette condizioni; a giocare come prima punta, per la terza partita consecutiva e aspettando che Lasagna dia segnali di ripresa, giocherà Djuric che sarà ovviamente punto di riferimento anche per il gioco aereo.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tamèze, Doig; Lazovic. Y. Kallon; Djuric. Allenatore: Marco Zaffaroni











