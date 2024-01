PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA/ Diretta tv: le certezze a centrocampo (Serie A, 5 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Inter Verona, entrambe le squadre sembrano disporre di centrocampi ben strutturati, ognuno con le proprie peculiarità tattiche. L’Inter, sembra orientata a schierare il suo consolidato trio a centrocampo. Hakan Calhanoglu agirà in cabina di regia, sfruttando la sua visione di gioco e la precisione nei passaggi per orchestrare l’azione della squadra. Alle sue spalle, Henrikh Mkhitaryan, che occupa la posizione di mezzala sinistra, aggiunge creatività e capacità di inserimento nell’area avversaria. Nicolò Barella, invece, svolgerà il ruolo di mezzala destra, fornendo sia supporto difensivo che contributi offensivi con la sua dinamicità e capacità di guidare il gioco.

Il Verona, d’altra parte, sembra propendere per un doppio mediano con Duda e Folorunsho. Entrambi sono mediani atipici, noti per la loro propensione all’attacco. Folorunsho e Duda, con il loro stile di gioco aggressivo, potrebbero cercare di rompere le linee avversarie, cercando di fornire supporto sia in fase di costruzione che nell’area avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

QUALI SCELTE A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Inter Verona ci accompagnano verso la partita che domani si giocherà all’ora di pranzo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la diciannovesima giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. I nerazzurri vincendo sarebbero certi di chiudere in vetta la prima metà del campionato e sarebbe un premio anche meritato per mesi condotti ad un ritmo eccellente, di certo non sporcati dal pareggio contro il Genoa. Di certo tuttavia sarà importante tornare subito alla vittoria, per non alimentare le speranze degli inseguitori bianconeri.

I problemi di Simone Inzaghi farebbero invece la felicità di Marco Baroni, che con il suo Verona è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Salernitana, un colpo molto duro in una lotta salvezza già difficile per l’Hellas, che da settembre ha vinto solamente una partita. Al Meazza anche un pareggio avrebbe valore immenso, almeno dal punto di vista psicologico: i gialloblù sapranno fare la sorpresa dell’Epifania? In attesa di scoprirlo, andiamo a presentare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Verona.

DIRETTA INTER VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Verona sarà in realtà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la partita allo stadio Giuseppe Meazza sarà una delle sette di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN, che fa vedere l’intero campionato di Serie A secondo le modalità ormai ben note a tutti i tifosi e gli appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Inter Verona ci dicono che ci potrebbero essere importanti ritorni fra i titolari nerazzurri, anche se Simone Inzaghi ha diversi ballottaggi ancora aperti. Fermo restando il classico modulo 3-5-2, ecco che davanti al portiere Sommer potrebbe tornare titolare Pavard insieme ad Acerbi e Bastoni, anche se la rivelazione Bisseck resta una validissima alternativa; spera nel rientro dal primo minuto anche Dumfries come esterno destro, ma sembra ancora favorito Darmian per aprire la folta mediana a cinque dei nerazzurri, che vedrà poi titolari Barella, il regista Calhanoglu, Mkhitaryan e infine un altro ballottaggio a sinistra fra il rientrante Dimarco e Carlos Augusto, che lo ha sostituito nelle scorse settimane; infine, in attacco staremo a vedere se al fianco di Thuram tornerà dal primo minuto Lautaro Martinez, oppure ci sarà ancora Arnautovic.

LE SCELTE DI BARONI

Sul fronte scaligero, ecco che le probabili formazioni di Inter Verona ci dovrebbero invece riservare un modulo 4-2-3-1 per l’allenatore ospite Marco Baroni, che ha un paio di maglie dal primo minuto ancora da assegnare: in porta vedremo Montipò; davanti a lui la difesa a quattro con Tchatchoua a destra, Dawidowicz e Magnani centrali, infine a sinistra c’è un ballottaggio ancora piuttosto incerto fra Doig e Terracciano; in mediana invece l’Hellas Verona si affiderà alla coppia formata da Duda e Folorunsho; infine il reparto offensivo scaligero, di nuovo con un dubbio a sinistra. Infatti sulla trequarti avremo Ngonge a destra, Suslov in posizione centrale e uno fra Lazovic e Mboula appunto a sinistra, a sostegno del centravanti Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. All. Inzaghi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. All. Baroni.











