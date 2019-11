Probabili formazioni Inter Verona/ Diretta tv: Sensi torna dal 1′ minuto (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Inter Verona: la partita si gioca alle ore 18:00 di sabato 9 novembre per la 12^ giornata della Serie A 2019-2020. I nerazzurri sono chiamati a riscattare immediatamente il ko di Dortmund subito in rimonta (da 2-0) e a dare risposte anche in merito alle dure dichiarazioni di Antonio Conte che ha apertamente attaccato la società; riguardo la classifica c’è la possibilità di scavalcare la Juventus, anche se solo per un giorno, sperando magari che i cugini del Milan facciano l’impresa a Torino. Il Verona però arriva a San Siro con il vento in poppa, una classifica ottima e una vittoria sul Brescia che ha dato ancora tanta fiducia; vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Verona.

Per Inter Verona, Conte ritrova pienamente Sensi che ha già giocato uno spezzone a Dortmund: il centrocampista dovrebbe essere regolarmente in campo e così si formerà nuovamente la mediana titolare con Brozovic e Barella. Ancora non al top Asamoah, Biraghi potrebbe avere un’altra occasione sulla corsia sinistra mentre dall’altra parte Lazaro, che appare in crescita, può tornare titolare come già successo a Bologna. I dubbi sono in difesa, dove questa volta può rimanere fuori De Vrij: in questo caso Godin sarebbe in campo dal primo minuto con Skriniar, mentre Alessandro Bastoni andrebbe a completare il reparto a protezione del portiere Handanovic. Le scelte per l’attacco, già limitate, sono ancora più fisse perché Politano ha ricevuto una brutta botta martedì sera e non ce la fa: saranno ancora Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, 14 gol in due, a condurre il reparto offensivo dell’Inter con Sebastiano Esposito che eventualmente potrebbe avere uno spazio nella ripresa.

Ivan Juric conferma il modulo ma perde Kumbulla e Miguel Veloso, due dei suoi intoccabili: dunque a condurre la difesa ci sarà Dawidowicz che dovrebbe giocare al centro stretto tra Rrahmani e Gunter (con Silvestri ovviamente in porta), mentre a centrocampo agirà Pessina che, in gol domenica scorsa, avrà una maglia da titolare al fianco del sempre più convincente Sofyan Amrabat. Per il resto le scelte dell’allenatore croato dovrebbero ricalcare la sua formazione tipo: sulle fasce laterali dunque l’ex Faraoni sarà a destra con Lazovic che spingerà sull’altro versante del campo, mentre la trequarti dovrebbe essere occupata da Verre e Zaccagni. A giocarsi il posto da centravanti sono in tre, ma il gol segnato da Salcedo Mora contro il Brescia dovrebbe aiutare Juric a sbrogliare la matassa; questo significa che il giovane dovrebbe nuovamente giocare dal primo minuto, spingendo in panchina due attaccanti più esperti come Stepinski e Di Carmine senza dimenticarsi di Pazzini, altro grande ex della partita che però fino a questo momento non ha trovato spazio in campionato.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, A. Bastoni, Skriniar; Lazaro, Sensi, Brozovic, Barella, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Berni, De Vrij, Ranocchia, Candreva, Vecino, Borja Valero, Gagliardini, Asamoah, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: D’Ambrosio, Politano, A. Sanchez

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, S. Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; E. Salcedo

A disposizione: A. Berardi, Empereur, Adjappong, Lucas Felippe, L. Henderson, Danzi, Wesley, L. Vitale, Tutino, Stepinski, Pazzini, Di Carmine

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: –

Indisponibili: Kumbulla, Bocchetti, Badu, Miguel Veloso, Bessa



