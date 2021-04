Probabili formazioni Inter Verona/ Diretta tv: una chance per Sensi?

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Inter Verona ci introducono alla partita che domani pomeriggio a San Siro sarà valida per la giornata numero 33 del campionato di Serie A. L’Inter di Antonio Conte ci arriva desiderosa di ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi, che non hanno comunque frenato la corsa verso lo scudetto ma certamente non sono un’andatura sufficiente per restare del tutto tranquilli. Il pareggio sul campo dello Spezia è stato anche sfortunato perché l’Inter ha giocato meglio rispetto ad altre partite invece vinte dai nerazzurri, ma per evitare alcun rischio sarebbe fondamentale ritrovare domani la vittoria contro il Verona di Ivan Juric, che nelle ultime settimane sembra essere un po’ appassito, come dimostra anche la sconfitta casalinga contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale.

Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Inter Verona.

INTER VERONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Inter Verona sarà visibile domani in diretta tv su Dazn 1, canale 209 della piattaforma satellitare, agli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, la partita di San Siro sarà visibile soltanto in diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma Dazn, che trasmette infatti tre partite per ogni giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

LE SCELTE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Verona non ci attendiamo particolari sorprese nerazzurre. Si va verso la conferma da parte di Antonio Conte del suo solito 3-5-2, con pochi dubbi anche per quanto riguarda gli interpreti dal primo minuto. Hakimi e Perisic sono piaciuti molto mercoledì, dunque potrebbe non esserci turnover nemmeno sulle fasce, anche se il croato è tornato da poco dopo un piccolo infortunio e allora un margine di cautela è doveroso e Young spera. Nel cuore della mediana a cinque poi è pronto Sensi se il mister dovesse concedere un po’ di respiro ad Eriksen. L’altro dubbio dovrebbe essere in attacco, con Sanchez che ancora una volta insidia Lautaro Martinez per affiancare Lukaku, mentre in difesa non dovrebbe cambiare nulla anche se Handanovic è reduce da due errori che comunque non intaccano lo status di difesa più solida, soprattutto nel girone di ritorno per i nerazzurri.

LE MOSSE DI JURIC

Sul fronte scaligero, dobbiamo ricordare che nelle probabili formazioni di Inter Verona non ci sarà lo squalificato Sturaro, d’altronde mister Ivan Juric comunque non sembra avere molti dubbi sugli interpreti da scegliere per il suo 3-4-2-1. In porta ecco come sempre Silvestri; davanti a lui Dawidowicz, Gunter (favorito su Magnani in un possibile ballottaggio) e l’ex Dimarco sono gli indiziati per comporre la retroguardia a tre; a centrocampo l’altro ex Faraoni sarà l’esterno destro, Ilic e Tameze agiranno in mezzo e Lazovic a sinistra, anche se potrebbe pure essere avanzato Dimarco dando posto a Lovato in difesa – ipotesi questa che vedrebbe un’Hellas Verona più guardingo rispetto alla soluzione con Lazovic. Infine, nel reparto offensivo ipotizziamo come di consueto Barak e Zaccagni sulla trequarti, a sostegno della prima punta Lasagna.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric.



