Probabili formazioni Inter Verona/ Quote: Correa sarà titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Verona ci presentano la partita di oggi pomeriggio a San Siro, che si giocherà come anticipo per la trentaduesima giornata di Serie A e sarà una sfida molto delicata per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Vincendo domenica scorsa in casa della Juventus, l’Inter si è rilanciata in maniera autorevole nella corsa verso lo scudetto, ma adesso l’imperativo per i campioni d’Italia in carica deve essere quello di dare continuità per cancellare i problemi emersi nei due mesi precedenti e rilanciarsi verso la seconda stella.

Probabili formazioni Inter Verona/ Diretta tv: Lautaro squalificato (Serie A)

La partita contro il Verona sarà un banco di prova significativo, dal momento che l’Hellas è avversario scomodo per chiunque e serve fare tutto per bene se si vuole piegare i gialloblù. La vittoria di lunedì contro il Genoa tiene forse accesa anche una piccola speranza di lottare ancora per le Coppe europee, ma soprattutto il Verona con il suo gioco ci dirà se le difficoltà dell’Inter sono ormai davvero alle spalle. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Verona.

Emiliano Mascetti, morto ex calciatore Verona/ Si è spento a 79 anni, malato da tempo

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico su Inter Verona: l’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa nerazzurri, il segno 1 è infatti quotato a 1,35 in caso di vittoria casalinga dell’Inter, mentre in caso di vittoria esterna del Verona la quotazione per il segno 2 è pari a ben 8,25 volte la posta in palio. L’ipotesi del pareggio si colloca infine ad un livello intermedio ma piuttosto alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 5,25.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

LE SCELTE DI INZAGHI

Esaminando le probabili formazioni di Inter Verona, dobbiamo ricordare innanzitutto che è squalificato Lautaro Martinez, di conseguenza nel reparto offensivo dei nerazzurri al fianco di Dzeko dovremmo trovare Correa, che sembra favorito su Sanchez magari ricordando anche la doppietta del “Tucu” nella partita d’andata. L’altra notizia principale riguarda invece la difesa nerazzurra, dove potrebbe esserci il rientro da titolare di De Vrij, anche se resta sempre in piedi l’ipotesi D’Ambrosio.

DIRETTA/ Juventus Verona Primavera (risultato finale 1-2): ribaltone dell'Hellas!

Per il resto, le altre maglie dovrebbero essere assegnate nel classico 3-5-2 nerazzurro: capitan Handanovic in porta; Skriniar e Bastoni naturalmente per completare la difesa a tre; Dumfries che è favorito su Darmian come esterno destro in un centrocampo che non dovrebbe regalarci sorprese e nel quale di conseguenza schieriamo Barella, Brozovic, Calhanoglu ed infine Perisic a sinistra.

LE MOSSE DI TUDOR

Sul fronte veneto, ecco che le probabili formazioni di Inter Verona ci parlano del consueto modulo 3-4-2-1 per mister Igor Tudor: in porta ci sarà naturalmente Montipò; davanti a lui Gunter e Ceccherini sono le certezze nella difesa a tre che vede poi Casale favorito su Retsos per completare il reparto arretrato scaligero questo pomeriggio a San Siro.

L’ex Faraoni sarà l’esterno destro di centrocampo, al suo fianco i due centrali Ilic e Tameze, mentre Lazovic agirà come di consueto sulla fascia sinistra; infine, non ci aspettiamo novità nel reparto offensivo del Verona, nel quale dunque dovrebbero agire Barak e Caprari sulla trequarti, a supporto del centravanti Simeone in un formidabile attacco nel quale i tre sono già tutti in doppia cifra in campionato.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.











© RIPRODUZIONE RISERVATA