Probabili formazioni Inter Verona/ Quote, Juric si affida a Salcedo titolare

Si giocherà solo questa sera alle ore 18,00 allo Stadio San Siro il match della 12^ giornata di Serie A tra Inter e Verona: vediamo quali saranno le probabili formazioni di questo scontro. Siamo infatti impazienti di conoscere le mosse di Conte per le probabili formazioni di Inter Verona: il tecnico anche dopo l’inatteso KO in Champions league con il Dortmund, ha lanciato l’ennesimo allarme contro una rosa stanca e risicata. Pur però per questo incontro non ci stupirebbe rivedere dal primo minuto Stefano Sensi, che pare essersi ristabilito dall’ultimo guaio fisico. Sarà invece uno schieramento più che titolare per Juric, anche se in questo turno mancherà l’infortunato Kumbulla. Vediamo le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerando anche il pronostico di questo match di Serie A, non possiamo non dare il favore delle quote a Conte e i suoi ragazzi. Anche il portale di scommesse snai concede all’Inter il successo per 1,33, contro il più elevato 9,50 fissato per il Verona: il pari vale 5,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

LE MOSSE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Inter Verona, certo Conte non farà a meno del consueto 3-5-2, dove però potremmo attenderci poche e limitate novità. Ecco che già in difesa vi sono concrete possibilità di vedere dal primo minuto Bastoni, magari al posto di De Vrij, e affiancato dai soliti Godin e Skriniar. Per la mediana ecco che poi attendiamo il ritorno da titolare di Sensi: con il numero 12 al centro del reparto non mancheranno Barella e Brozovic, con il duo Candreva-Biraghi adibito sull’esterno. Non vi saranno invece novità nell’attacco nerazzurro, visto che pure Politano non pare al top della condizione: Lukaku e Lautaro Martinez saranno i titolari confermati.

LE SCELTE DI JURIC

Spazio al 3-4-2-1 per il Verona di Juric che, come abbiamo detto, oggi dovrà fare a meno dell’infortunato Kumbulla in difesa: vi sarà quindi spazio dal primo minuto per Rrhmani, Dawidowicz e Gunter (anche se questo è in dubbio con Empereur). Per la mediana dell’Hellas sono però maglie più che confermate con Faraoni e Lazovic adibiti sull’esterno e il duo Pessina-Amrabat titolari al centro: non si accendono ballottaggi in questa parte del campo. Infine ecco che in attacco saranno Verre e Zaccagni i primi nomi per l’esterno: Salcedo, ex del match e in gol nel precedente turno di Campionato, dovrebbe essere di nuovo prima punta confermata.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 37 Bastoni, 2 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 L Martinez All. Conte

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrhmani, 27 Dawidowicz, 21 Gunter; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 32 Pessina, 88 Lazovic; 14 Verre, 20 Zaccagni; 29 Salcedo All. Juric



© RIPRODUZIONE RISERVATA