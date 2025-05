PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: MOSSE DELICATE PER INZAGHI

Eccoci alle probabili formazioni Inter Verona, sono naturalmente attese le mosse soprattutto di Simone Inzaghi per questa partita di Serie A che cade in mezzo alle due semifinali di Champions League contro il Barcellona, con negli occhi ancora l’incredibile spettacolo di mercoledì sera e il pareggio per 3-3 che adesso assegna all’Inter concrete speranze di andare in finale. Il campionato invece si è complicato parecchio con due sconfitte consecutive, serve una reazione immediata per continuare a sperare anche nello scudetto.

In teoria la partita di oggi potrebbe essere abbastanza semplice, però il Verona perdendo in casa contro il Cagliari si è un po’ complicato la vita, quindi l’Hellas di Paolo Zanetti non può ancora dirsi del tutto sicuro in ottica salvezza e allora avrà il dovere di provare ad approfittare di un’Inter eventualmente stanca, certamente dal punto di vista fisico e forse anche mentale. Tutto questo preso in considerazione, diventa evidente che saranno fondamentali le mosse degli allenatori nelle probabili formazioni Inter Verona.

QUOTE E PRONOSTICO: TINTE NERAZZURRE

Le quote Snai ci dicono che il pronostico su Inter Verona dovrebbe essere a senso unico. Il segno 1 infatti è quotato a 1,30, mentre già per il pareggio si toccherebbe l’alta quota di 5,25, per non parlare del valore di 9,75 indicato in caso di colpaccio del Verona a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

QUANTO TURNOVER PER INZAGHI?

La situazione è a dir poco particolare e allora nelle probabili formazioni Inter Verona potrebbe esserci molto turnover da parte di Simone Inzaghi. In porta comunque Sommer; difesa abbastanza stabile ma con De Vrij in mezzo a Bisseck e Bastoni; potrebbe cambiare molto di più dal centrocampo in su. Dovrebbe riposare Dumfreis che è appena rientrato, ecco allora Darmian mentre a sinistra Carlos Augusto potrebbe essere favorito su Dimarco. Inoltre Frattesi e Asllani in cabina di regia potrebbero affiancare Mkhitaryan (che aveva saltato la Roma e potrebbe quindi fare un extra); infine in attacco bisogna stare molto attenti e allora non è escluso un tandem Taremi-Arnautovic dal primo minuto.

GLI UNDICI PER ZANETTI

Meno problemi da questo punto di vista ovviamente per Paolo Zanetti nelle probabili formazioni Inter Verona. Il modulo scaligero dovrebbe essere il 3-4-1-2 e indichiamo un potenziale dubbio per reparto: davanti a Montipò i tre difensori dovrebbero essere Daniliuc, Valentini e Frese, ma quest’ultimo deve vincere un serrato ballottaggio con Slotsager. Esterno destro Tchatchoua, mentre Serdar e Niasse si giocano il posto al fianco di Duda nel cuore della mediana, completata a sinistra da Bradaric; in attacco invece dovremmo vedere Suslov alle spalle di Mosquera e Sarr, anche se una delle due punte (forse il colombiano) potrebbe essere sacrificato in favore di Bernede in caso di atteggiamento più coperto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.