Probabili formazioni Inter Verona/ Quote: rebus centrocampo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Inter Verona per avvicinarci alla partita di stasera a San Siro per la 18^ giornata di Serie A. L’Inter, dopo il trionfo contro il Napoli, è stata beffata non senza polemiche con il pareggio di Monza, poi è arrivata una sofferta qualificazione ai quarti di Coppa Italia contro il Parma. Il periodo è quindi intenso e complicato da gestire per Simone Inzaghi, oggi è fondamentale vincere per blindare almeno il quarto posto e poi pensare più in grande, a partire naturalmente dalla Supercoppa Italiana di mercoledì prossimo.

Il Verona però arriva al Meazza in fiducia: la pausa mondiale e l’arrivo di Marco Zaffaroni hanno dato la scossa giusta e l’Hellas ha raccolto 4 punti in due partite, tornando al successo dopo quattro mesi grazie alla vittoria sulla Cremonese. La classifica resta pessima ma ora il morale è alto e sul terreno di gioco di San Siro gli scaligeri non avranno niente da perdere; tutto questo premesso, possiamo adesso andare a scoprire insieme le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter Verona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Inter Verona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono logicamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,28 mentre poi si sale a quota 6,00 sul segno X in caso di pareggio e fino a ben 9,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Verona.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

I DUBBI DI INZAGHI

Problemi a centrocampo per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Inter Verona: le condizioni di Barella, Brozovic e Calhanoglu sono differenti, ma nessuno è al meglio e potrebbero anche riposare tutti, pensando alla Supercoppa di mercoledì prossimo. Ipotizziamo allora Asllani in mezzo alla linea con Mkhitaryan sul centro-sinistra e Barella che tutto sommato potrebbe essere titolare, ma con Gagliardini in preallarme per essere la mezzala sul versante di destra. Possibile turnover anche sulle fasce: spazio a Darmian sulla destra e Dimarco sulla sinistra. In porta giocherà ovviamente Onana, con il ritorno da titolari di Skriniar e Acerbi insieme a Bastoni; nel reparto avanzato, dovremmo vedere Dzeko dal primo minuto in coppia con Lautaro Martinez, che però potrebbe rischiare sulla concorrenza di Correa, sempre ragionando anche verso mercoledì.

LE SCELTE DI ZAFFARONI

Zaffaroni ha confermato il modulo 3-4-2-1 che vedremo anche nelle probabili formazioni di Inter Verona. In porta avremo Montipò, con una difesa che dovrebbe essere formata da Dawidowicz, Hien e Ceccherini; prima alternativa Gunter, mentre come esterni vedremo Depaoli a destra e Doig a sinistra. Lazovic con questo sistema di gioco fa sostanzialmente la mezzala aggiunta, perché il Verona si può disporre anche con una sorta di 3-5-1-1: la posizione del capitano varia, ma in partenza si affianca a Yayah Kallon, lanciato con buoni risultati. A completare il centrocampo sarà la coppia formata da Tamèze e Ilic; a giocare come prima punta, per la terza partita consecutiva aspettando che Lasagna dia segnali di ripresa, giocherà Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tamèze, Doig; Lazovic. Y. Kallon; Djuric. All. Zaffaroni.











