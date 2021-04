Probabili formazioni Inter Verona/ Quote: Sanchez spera in un posto

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Inter Verona ci presentano la partita che nel pomeriggio vedrà scendere in campo la capolista a San Siro per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. I riflettori saranno puntati sull’Inter di Antonio Conte, desiderosa di ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi, a dire il vero anche un po’ sfortunati. Per avanzare serenamente verso lo scudetto serve però tornare a vincere dopo questo rallentamento, dovuto soprattutto al pareggio di mercoledì sul campo dello Spezia.

Le impressioni dal Picco sono state comunque buone, ma per evitare di risvegliare i sogni delle inseguitrici bisogna tornare alla vittoria sfruttando un turno che per l’Inter è sulla carta favorevole contro il Verona di Ivan Juric, apparso in calo nelle ultime settimane come dimostra anche la sconfitta casalinga contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. L’Hellas vorrà riscattarsi, ma l’Inter punta a qualcosa di ben più grande e non vorrà rallentare ancora. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Verona.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico su Inter Verona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,30, mentre poi si sale fino a quota 5,25 in caso di pareggio (segno X) per infine toccare la quotazione di 9,75 sul segno 2 in caso di vittoria invece dell’Hellas Verona.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA

LE SCELTE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Verona mister Antonio naturalmente sceglierà ancora una volta il suo solito 3-5-2, con pochi dubbi anche per quanto riguarda gli interpreti dal primo minuto, anche se alla fine di una settimana con triplo turno potrebbe esserci qualche cautela. Hakimi e Perisic sono piaciuti molto mercoledì, dunque potrebbe non esserci turnover nemmeno sulle fasce, ruolo sempre più dispendioso, anche se il croato è tornato da poco dopo un piccolo infortunio e allora un margine di cautela è doveroso e Young spera. Nel cuore della mediana a cinque è pronto Sensi se il mister dovesse concedere respiro ad Eriksen, negli ultimi mesi diventato intoccabile. L’altro dubbio dovrebbe essere in attacco, con Sanchez che ancora una volta insidia Lautaro Martinez per affiancare Lukaku, mentre in difesa non dovrebbe cambiare nulla con Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad un Handanovic chiamato al riscatto dopo gli ultimi due errori.

LE MOSSE DI JURIC

Sul fronte scaligero, nelle probabili formazioni di Inter Verona non ci sarà lo squalificato Sturaro a centrocampo. Ricordato questo, annotiamo che mister Ivan Juric comunque non sembra avere molti dubbi sugli interpreti da scegliere per il suo 3-4-2-1. In porta ecco come sempre Silvestri; davanti a lui Dawidowicz, Gunter (favorito su Magnani in un possibile ballottaggio) e l’ex Dimarco sono gli indiziati per comporre la retroguardia a tre nella quale però potrebbe agire Lovato se proprio Dimarco fosse avanzato a centrocampo; in mediana l’altro ex Faraoni sarà l’esterno destro, Ilic e Tameze agiranno in mezzo e Lazovic a sinistra, a meno che ci sia il già ipotizzato avanzamento di Dimarco per dare all’Hellas un atteggiamento più prudente rispetto a quello che invece il Verona avrebbe con il più offensivo Lazovic. Infine, nel reparto avanzato non dovrebbero esserci novità, dunque ecco come di consueto Barak e Zaccagni sulla trequarti, a sostegno della prima punta Lasagna.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric.



