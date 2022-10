Probabili formazioni Inter Viktoria Plzen/ Diretta tv: Inzaghi non rischia

PROBABILI FORMAZIONI INTER VIKTORIA PLZEN: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Inter Viktoria Plzen ci avviciniamo alla partita di domani sera per la quinta giornata, una chance da non fallire per i nerazzurri di Simone Inzaghi nel gruppo C della Champions League 2022-2023. Infatti l’Inter, grazie alla vittoria al Meazza e poi all’ancora più divertente pareggio al Camp Nou, ha l’occasione per blindare matematicamente il secondo posto e ottenere ai danni del Barcellona la qualificazione per gli ottavi di Champions League con una giornata d’anticipo, scenario che forse nessuno osava immaginare al momento del sorteggio. Bisogna evitare la pazzia in stile Firenze (anche se poi tutto è finito bene al Franchi), perché il match-point è davvero invitante.

DIRETTA/ Viktoria Plzen Bayern (risultato finale 2-4): i cechi accorciano inutilmente

Non solo l’Inter in caso di vittoria sarebbe a posto – o comunque le basterebbe fare lo stesso risultato del Barcellona che però giocherà più tardi – ma, almeno sulla carta, anche il calendario almeno questa volta aiuta, perché ha collocato alla quinta giornata la partita casalinga contro il Viktoria Plzen, ancora a quota zero punti e già sconfitto all’andata in Repubblica Ceca. Di certo ci sarà grande curiosità attorno alle scelte dei due allenatori, allora analizziamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Inter Viktoria Plzen.

DIRETTA/ Bayern Monaco Viktoria Plzen (risultato finale 5-0): la chiude Choupo-Moting

DIRETTA INTER VIKTORIA PLZEN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Viktoria Plzen sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che questa è la partita del mercoledì di Champions League selezionata per essere una esclusiva di Amazon Prime Video, come già dalla scorsa stagione per una partita a settimana, sempre di mercoledì.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VIKTORIA PLZEN

LE MOSSE DI INZAGHI

Abbiamo visto che questa partita è un’occasione d’oro per chiudere i conti, nelle probabili formazioni di Inter Viktoria Plzen ecco dunque che mister Simone Inzaghi dovrebbe andare sul sicuro. Fermo restando l’intoccabile modulo 3-5-2, anche sui nomi degli interpreti dal primo minuto dovrebbero esserci ben pochi dubbi: avremo quindi Onana in porta; davanti a lui ecco la difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni che in Champions League è praticamente fissa; Dumfries agirà naturalmente sulla corsia di destra, poi spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan nel cuore di un centrocampo che a sinistra dovrebbe essere completato da Dimarco; infine il tandem d’attacco vedrà quasi certamente titolari dal primo minuto Lautaro Martinez e Dzeko.

Diretta/ Barcellona Viktoria Plzen (risultato finale 5-1): Lewandowski da copertina!

LE SCELTE DI BILEK

Sul fronte ceco, le probabili formazioni di Inter Viktoria Plzen dovrebbero caratterizzarsi per il modulo 4-2-3-1 come punto di riferimento tattico per mister Bilek, che come titolari potrebbe scegliere i seguenti undici calciatori: Stanek in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Havel, Tijani, Hejda e Jemelka; nel cuore della mediana ecco la coppia formata da Kalvach e Bucha; infine il reparto offensivo del Viktoria Plzen potrebbe prevedere Mosquera, Vlkanova e Kopic da destra a sinistra sulla linea della trequarti, a supporto del centravanti che dovrebbe essere Chory.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VIKTORIA PLZEN: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Tijani, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Kopic; Chory. All. Bilek.











© RIPRODUZIONE RISERVATA