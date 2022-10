Probabili formazioni Inter Viktoria Plzen/ Quote, Inzaghi se la gioca con i titolari

PROBABILI FORMAZIONI INTER VIKTORIA PLZEN: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Studiando le probabili formazioni di Inter Viktoria Plzen andiamo ad analizzare la partita che, alle ore 18:45 di mercoledì 26 ottobre, potrebbe consegnare ai nerazzurri la qualificazione agli ottavi di Champions League 2022-2023: nella quinta giornata del gruppo C all’Inter, che ha ottenuto un preziosissimo pareggio a Barcellona, basta battere i cechi per ottenere il pass alla prossima fase e non preoccuparsi di quanto succederà al Camp Nou. La squadra di Simone Inzaghi è dunque vicina a un grande obiettivo, considerando che il girone era considerato difficilissimo nel momento del sorteggio; adesso bisogna fare l’ultimo passettino.

Il Viktoria Plzen ha sempre perso in questa Champions League, incassando 4 gol esatti a partita: per la formazione ceca resta accesa una debolissima fiammella che conduce all’Europa League, ma verosimilmente anche questo obiettivo è destinato a sfumare. Vedremo comunque quello che succederà sul terreno di gioco di San Siro, e a tale proposito possiamo fare le nostre rapide considerazioni sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori per questa partita del gruppo C, prendendoci come di consueto del tempo per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Inter Viktoria Plzen.

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Inter Viktoria Plzen, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,11 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 9,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 25,00 volte la giocata con questo bookmaker.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per Inter Viktoria Plzen Simone Inzaghi non sembra intenzionato a rischiare nulla: nel suo consueto 3-5-2 giocheranno dunque i migliori, e qualche assaggio della formazione per questa sera lo abbiamo visto con le scelte di sabato in campionato. Per esempio Alessandro Bastoni e Dumfries sono destinati a tornare titolari: il primo completerà una difesa che prevede anche Skriniar e De Vrij, dunque con Acerbi in panchina come sempre accade in Champions League (Onana invece sarà il portiere), mentre l’esterno olandese prenderà il posto di Darmian a destra, sull’altro versante invece si va verso la conferma di Federico Dimarco anche se Gosens potrebbe essere una soluzione. In mezzo manca sempre Brozovic, dunque spazio a Calhanoglu in versione playmaker basso con Barella e Mkhitaryan che mantengono il loro ruolo di mezzali; a fare da coppia offensiva saranno invece Dzeko e Lautaro Martinez, sempre aspettando Romelu Lukaku a pieno regime e con Joaquin Correa che questa volta potrebbe essere impiegato a partita in corso.

GLI 11 DI BILEK

È interessante, dal lato ceco, scoprire che modulo verrà utilizzato da Michal Bilek per Inter Viktoria Plzen: nell’ultima di campionato è stato introdotto un 3-4-1-2 che però ha portato ad una sconfitta, noi comunque consideriamo che questo sistema di gioco possa essere replicato e allora schieriamo i cechi in questo modo. In porta andrà Jedlicka; davanti a lui avremo una linea difensiva composta da Hejda, Jemelka e Kasa, di conseguenza i due laterali che solitamente fanno i terzini alzano la loro posizione, e in questo caso dovrebbero essere Havel a destra e Mosquera, decisamente più offensivo rispetto al compagno, a sinistra. In mezzo al campo va registrata la squalifica di Bucha, e allora a formare la cerniera a protezione della difesa dovrebbero essere N’Diaye e Cermak; a fare il passo avanti giocando sulla trequarti sarà Pilar, Chory è il centravanti di riferimento ma stasera potrebbe essere appunto affiancato da un collega, che nel caso sarebbe uno tra Bassey – che dà la sensazione di essere favorito – e Dedic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hejda, Jemelka, Kasa; Havel, Cermak, N’Diaye, Mosquera; Pilar; Chory, Bassey. Allenatore: Michal Bilak











