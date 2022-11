Probabili formazioni Iran Usa/ Quote, Jahanbakhsh squalificato (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI IRAN USA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Iran Usa ci proiettano verso la partita che si gioca alle ore 20:00 di martedì 29 novembre, ed è valida per la terza giornata nel gruppo B dei Mondiali 2022. Si decide la nazionale che si qualificherà agli ottavi: per l’esito delle sfide precedenti è molto probabile che questo sia un vero e proprio spareggio con il Galles eliminato e l’Inghilterra che avanzerà, la differenza è che all’Iran potrebbe star bene anche un pareggio (non in senso assoluto) mentre gli Usa, che il segno X lo hanno conosciuto per due volte, devono necessariamente vincere.

CAOS MAROCCHINI IN BELGIO/ "Enclave di violenti, segno di un'integrazione fallita"

Sogna dunque la nazionale asiatica, ma ovviamente si giocherà in contemporanea rispetto all’altro match e dunque anche Carlos Queiroz non potrà fare troppi calcoli in tempo reale; l’Iran andrà in campo per vincere e lo stesso faranno naturalmente gli Stati Uniti, in una partita che è anche parecchio delicata leggendola dal punto di vista politico e che noi possiamo ora analizzare, mentre aspettiamo che si giochi, dal punto di vista delle scelte che saranno operate dai due CT, prendendoci del tempo per fare la nostra consueta valutazione circa le probabili formazioni di Iran Usa.

Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite (29 novembre)

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Iran Usa, partita valida per il gruppo B dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale asiatica vi permetterebbe di guadagnare 3,90 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo degli Stati Uniti, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 2,00 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI IRAN USA

GLI 11 DI QUEIROZ

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Portogallo agli ottavi

In Iran Usa Queiroz non potrà utilizzare Jahanbakhsh, che è stato ammonito due volte e quindi è squalificato; vero è anche che l’esterno del Feyenoord era entrato dalla panchina contro il Galles, e allora il 4-4-2 della nazionale persiana potrebbe e dovrebbe ricalcare quasi in toto quello visto nella storica vittoria sui Dragoni. Unica licenza rispetto ad allora, il ritorno da titolare di Cheshmi (uno dei due marcatori) in mediana, a fare compagnia a Nourallouhi e con i due esterni di centrocampo che dovrebbero essere ancora una volta Gholizadeh e Haisafj. In difesa vedremo ancora una volta Hossein Hosseini in porta, al posto del titolare Beiranvand che si è infortunato nel corso del primo match dei Mondiali 2022; davanti a lui ecco Pouraliganjji e Majid Hosseini, a fare i terzini dovrebbero essere invece Rezaeian (l’altro giocatore in gol contro il Galles) e Mohammadi. Nessuna sorpresa ovviamente per quanto riguarda il tandem offensivo, perché saranno ancora Azmoun e Taremi, giocatori con ampia esperienza di calcio europeo, a iniziare la partita andando alla ricerca delle reti per uno storico ottavo di finale.

LE SCELTE DI BERHALTER

Come sempre Gregg Berhalter deve fare le sue valutazioni circa Iran Usa: tra la prima e la seconda partita il CT degli Stati Uniti ha cambiato solo il centravanti (prima Sargent, poi Haji Wright), questa volta potrebbe destinare Pulisic a fare la prima punta tattica mandando in campo subito Giovanni Reyna (potrebbe esserci bisogno di lui) anche se a vincere potrebbe essere ancora una volta l’assetto con un numero 9 di ruolo, quindi con Pulisic a sinistra e la conferma di Timothy Weah, altro potenziale candidato, largo a destra. In mezzo al campo è come sempre Aaronson a giocarsi il posto, qui nel caso a lasciargli la maglia sulla mezzala sarebbe Musah che però garantisce interdizione; non dovrebbero essere in discussione le titolarità di Tyler Adams in cabina di regia e di McKennie sull’altro interno, anche la difesa degli Usa dovrebbe rimanere la stessa e cioè quella con Turner in porta, la coppia di centrali formata da Zimmerman e Ream e i due terzini che sarebbero Dest (sempre insidiato da Yedlin) e Robinson.

PROBABILI FORMAZIONI IRAN USA: IL TABELLINO

IRAN (4-4-2): H. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh, Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi; Azmoun, Taremi. Allenatore: Carlos Queiroz

USA (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, T. Adams, Musah; T. Weah, H. Wright, Pulisic. Allenatore: Gregg Berhalter











© RIPRODUZIONE RISERVATA