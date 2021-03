Probabili formazioni Irlanda del Nord Bulgaria/ Quote, due moduli quasi speculari

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD BULGARIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Irlanda del Nord Bulgaria: la partita si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 31 marzo, siamo a Windsor Park (Belfast) per la terza giornata nel gruppo C delle qualificazioni Mondiali 2022. È il girone dell’Italia, e dunque bisogna prestare particolare attenzione al match; soprattutto, almeno sulla carta, ai britannici che danno la sensazione di avere qualcosa in più pur se nell’esordio di Parma li abbiamo battuti senza troppi problemi.

Irlanda del Nord che comunque sembra potersi giocare almeno il secondo posto – partendo però molto indietro anche rispetto alla Svizzera – a differenza di una Bulgaria che nelle prime uscite ha perso due volte e ha mostrato parecchi limiti tecnici, per un calo strutturale che prosegue ormai da parecchio. Vedremo come andranno le cose in campo, ora mentre aspettiamo che la partita cominci possiamo fare una rapida valutazione circa le probabili formazioni di Irlanda del Nord Bulgaria.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Irlanda del Nord Bulgaria, dunque andiamo subito a vedere quali siano le quote che sono state previste dal bookmaker: il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte la puntata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, vale 4,25 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD BULGARIA

I DUBBI DI BARACLOUGH

Sarà un 3-5-2 quello di Ian Baraclough, ma nelle probabili formazioni di Irlanda del Nord Bulgaria va ancora capito quali saranno le scelte: in difesa Jonny Evans e Cathcart sembrano poter tornare titolari così come il portiere Peacock-Farrell, a completare questo reparto arretrato sarebbe Ciaron Brown mentre sugli esterni, che partono dalla linea del centrocampo, avremmo con tutta probabilità Kennedy e Dallas, quest’ultimo però in ballottaggio con McGinn che sarebbe una scelta maggiormente offensiva. In mezzo invece c’è Saville che fa legna e distribuisce il gioco; Corry Evans sarà favorito per agire su una delle due posizioni interne, sull’altro lato invece abbiamo McCann che pare in vantaggio su Thompson. In attacco, rispetto all’amichevole contro gli Stati Uniti, ecco rientrare Magennis; Gavin Whyte e Lafferty, con il primo favorito, si giocano l’altra maglia.

LE SCELTE DI PETROV

Per quanto riguarda Yasen Petrov, modulo speculare nelle probabili formazioni di Irlanda del Nord Bulgaria ma due laterali che saranno più bloccati, forse Cicinho a destra potrà spingere di più mentre Tsvetanov sarà di fatto un difensore aggiunto ai tre centrali Antov, Bozhikov e Dimov. In porta ci sarà Plamen Iliev; in mezzo al campo Vitanov e Kostadinov saranno la cerniera con Chochev che darà una mano ma potrà avanzare la sua posizione, per questo motivo possiamo parlare della nazionale bulgara come di una sorta di 4-3-3 visto che appunto Cicinho avanzerà mentre l’altro terzino affiancherà i centrali. Resta da definire la coppia d’attacco: qui ci sono altri due Iliev, per la precisione Dimitar e Atanas, che sperano di avere una possibilità. I favoriti restano Delev e Galabinov, con quest’ultimo che ovviamente conosciamo bene…

IL TABELLINO

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Cathcart, J. Evans, C. Brown; Kennedy, C. Evans, Saville, McCann, Dallas; Magennis, Whyte. Allenatore: Ian Baraclough

BULGARIA (5-3-2): P. Iliev; Cicinho, Antov, Bozhikov, Dimov, Tsvetanov; Vitanov, Chochev, Kostadinov; Delev, Galabinov. Allenatore: Yasen Petrov



