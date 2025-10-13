Probabili formazioni Irlanda del Nord Germania, quote e notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni mondiali, oggi 13 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD GERMANIA: CHI GIOCA A BELFAST?

Tre squadre su quattro a pari merito, una grande favorita ma anche un equilibrio tale per cui potrebbe bastare poco per portare a sorprese anche clamorose: per tutti questi motivi, sono fondamentali le probabili formazioni Irlanda del Nord Germania verso la partita delle qualificazioni mondiali per il girone A della zona europea.

Al Windsor Park di Belfast si affrontano due Nazionali molto diverse, ma che in questo momento sono a pari merito a quota 6 punti in classifica, in compagnia anche della Slovacchia. Il match d’andata aveva visto la vittoria tedesca per 3-1 dopo il scivolone della Germania al debutto contro la Slovacchia, ora la situazione è particolare.

La Germania infatti, rispettando le previsioni, ha vinto contro il Lussemburgo con un facile 4-0 venerdì sera, tuttavia in questo momento non è certa nemmeno del secondo posto per i playoff, quindi non può permettersi distrazioni in questa trasferta che potrebbe avvicinare tantissimo i Mondiali 2026 ma anche rendere tutto maledettamente più complicato.

Questo lo si deve proprio all’Irlanda del Nord, che ha vinto contro la Slovacchia portando così alla formazione di un trio al comando della classifica. I padroni di casa si giocano un sogno, perché un’impresa casalinga contro i tedeschi potrebbe stravolgere l’intero girone. Ci sono quindi motivi a sufficienza per curiosare con la massima attenzione nelle probabili formazioni Irlanda del Nord Germania…

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante classifica equilibrata e fattore campo favorevole ai britannici, il pronostico di Irlanda del Nord Germania è a senso unico per Snai: il segno 2 è indicato a 1,30, mentre già il pareggio varrebbe ben 5,50 volte la giocata e un successo casalingo dell’Irlanda del Nord è quotato a 8,50 per il segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD GERMANIA

MODULO 3-5-2 PER O’NEILL

Naturalmente sono attese ampie conferme per l’allenatore di casa Michael O’Neill dopo la fondamentale vittoria contro la Slovacchia di venerdì sera. Il modulo sarà il 3-5-2 nelle probabili formazioni Irlanda del Nord Germania. Ecco allora che davanti al portiere Peacock-Farrell dovrebbero trovare posto i tre difensori Ballard, McNair e Hume; a centrocampo per i nord-irlandesi una folta linea a cinque aperta sulla destra da Bradley, poi Galbraith, Charles, McCann ed infine Devenny come esterno sinistro; Reid e Price dovrebbero invece essere i due attaccanti titolari per i padroni di casa a Belfast.

CONFERME PER NAGELSMANN

Anche Julian Nagelsmann dovrebbe in gran parte confermare il modulo 4-2-3-1 di tre giorni fa nelle probabili formazioni Irlanda del Nord Germania, anche perché contro il Lussemburgo non è stato troppo faticoso. Il portiere Baumann sarà protetto da una difesa a quattro con Kimmich che fa il terzino, Tah e Anton centrali (ma con un ballottaggio) e Raum a sinistra; a centrocampo ci dovrebbe essere Pavlovic al fianco di Goretzka, infine in attacco diamo spazio alla conferma in blocco per Gnabry, Wirtz e Adeyemi sulla trequarti e anche per il giovane centravanti Woltemade.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD GERMANIA: IL TABELLINO

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Ballard, McNair, Hume; Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny; Reid, Price. All. O’Neill.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Goretzka, Pavlovic; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade. All. Nagelsmann.