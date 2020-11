Probabili formazioni Irlanda del Nord Slovacchia/ Quote, tanti italiani in campo!

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD SLOVACCHIA: CHI IN CAMPO A BELFAST?

Solo questa sera alle ore 21.00 e tra le mura del Windsor Park di Belfast si accenderà la sfida valida come finale dei play off per le qualificazioni agli Europei 2021 tra Irlanda del Nord e Slovacchia: andiamo a scoprire quali saranno le mosse di Baraclought come di Tarkovic per le probabili formazioni del match. Vi è infatti grande attesa per uno dei match in tabellone tra i più caldi: in campo due squadre che hanno superato le semifinali solo grazie ai calci di rigore, e che pure oggi daranno tutto per poter strappare l’ultimo pass in palio per l’avventura europea che si accenderà questa estate, pandemia permettendo. La voglia di fare bene questa sera è tanta: i nordirlandesi si presentano oggi in casa con alle spalle un 2020 veramente privo di emozioni, ma dove comunque sono bastati comunque i calci di rigore per superare la Bosnia lo scorso ottobre ed accedere in finale, e tener dunque vivo il desiderio di bissare l‘esperienza di Euro2016. Non meno motivata la Slovacchia di Marek Hamsik, che pure negli ultimi mesi ha vissuto un momento complicato, con l’allontanamento di Pavel Hapal (dopo una sola vittoria rimediata nelle ultime nove partite) e l’arrivo, pare solo provvisorio, di Stefan Tarkovic in panchina. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse dei due ct per le probabili formazioni di Irlanda del Nord Slovacchia.

QUOTE E PRONOSTICO

Sfida dal pronostico davvero difficile questa per le finali dei play off delle qualificazioni agli Europei 2021: pure le quotazioni della Snai, date alla vigilia ci paiono ben vicine, nell’1×2 il successo dell’Irlanda del Nord è stato dato a 2.75, contro l’appena più alto 2.80 fissato per la vittoria della Slovacchia: il pareggio paga a 2.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD SLOVACCHIA

LE MOSSE DI BARACLOUGHT

Per le probabili formazioni di Irlanda del Nord Slovacchia, il ct Baraclought dovrebbe confermare gran parte dell’11 che ha superato la Bosnia nelle semifinali dei play off per le Qualificazioni degli Europei 2021. Sicuramente sarà il 3-5-2- il modulo prediletto dal Ct e sarà sempre Peacock Farrell il portiere di riferimento, anche se in panchina spicca il volto nuovo di Conor Hazard, numero 1 del Celtic. Per la difesa comunque le prime scelte dell’allenatore dovrebbero essere McNair e Cathcart come anche il vice capitano Jonny Evans che pure ha saltato le ultime due sfide con il Leicester City per un problema alla schiena. Per il centrocampo verranno poi confermati dal primo minuto al centro Saville, Davis e Corry Evasm con il duo Lewis-Dallas adibito in corsia, anche se non mancano valide alternative dalla panchina. In attacco ecco poi che si faranno avanti Magennis e McGinn, ma in panchina non dimentichiamo Lafferty, attaccante della Reggina.

LE SCELTE DI TARKOVIC

Per la prima di Tarkovic in panchina, ecco che dovrebbe essere il classico 4-3-3 il modulo prediletto per le probabili formazioni di Irlanda del Nord Slovacchia: qui poi sarà spazio per tanti big e volti noti del campionato italiano. Questo già in difesa dove dovrebbe essere maglia da titolare per il nerazzurro Skriniar: al fianco del difensore di Antonio Conte ecco Valjent, con Mazan-Pekari adibiti in corsia. In avanti sarà poi il centrale del Genk Hrosovsky il fulcro del gioco della squadra di Tarkovic, mentre Kucks e il capitano Marek Hamsik dovrebbero essere i titolari al suo fianco: occhio però all’azzurro della scuderia di Gattuso Lobotka, che pure scapita dalla panchina. In avanti ecco poi Rusnak, Duda e Haraslin, con Michal Duris ottima alternativa nella ripresa del match.

IL TABELLINO

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock Farrell; Evans, Cathcart, McNair; Lewis, Saville, Davis, C Evans, Dallas; Magennis, McGinn All. Baraclought

SLOVACCHIA (4-3-3): Rodak; Pekari, Skriniar, Valjent, Mazan; Kucka, Hrosovsky, Hamsik; Rusnak, Duda, Haraslin All. Tarkovic



© RIPRODUZIONE RISERVATA