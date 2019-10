Probabili formazioni Irlanda Italia U21/ Tanti i dubbi in attacco per Nicolato

La nazionale degli azzurrini di Paolo Nicolato torna in campo e lo fa questa sera alle ore 21,05 al Tallaght Stadium di Dublino per il torneo di qualificazione agli Europei Under 21: andiamo quindi a scoprire quali saranno le probabili formazioni di Irlanda Italia U21. Vi è infatti molta curiosità intorno alle mosse del tecnico azzurro: dopo l’ottimo successo contro il Lussemburgo, la nostra nazionale di giovani talenti ha voglia di emergere, anche perché in molti poi sperano di salire di categoria e mettersi al sevizio di Mancini. Contro però la nostra nazionale Under 21 si troverà la formazione di pari età irlandese, guidata da Stephen Kenny, che da padrona di casa di certo vorrà offrire una prestazione superlativa: la nazionale del trifoglio poi, con già 3 incontri vinti alle spalle è capolista nel nostro gruppo 1 (l’Italia è terza ma ha disputato un solo incontro) e vorrà consolidare la sua leadership. Andiamo ora a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Irlanda Italia U21.

LE PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA ITALIA UNDER 21

LE MOSSE DI KENNY

Per le probabili formazioni di Irlanda Italia U21, il ct Kenny non dovrebbe fare a meno del classico 4-4-2 su cui ha puntato anche nelle partite dei primi turni di questo torneo di qualificazione agli Europei di categoria. Ecco dunque che seguendo e medesime linee guida, vedremo sempre Kelleher tra i pali, mentre in difesa vi saranno al centro Masterson e O’Shea, mentre toccherà al duo Leahy-O’Connor giocare ai lati dal primo minuto. In mediana poi si punterà sui titolari Coventry e Molumby al centro e saranno invece Mandroiu e Elbouzedi giocare in corsia, benchè dalla panchina Kilkenny scalpiti in cerca di spazio. pPr le due punte infine Kenny dovrebbe affidarsi dal primo minuto questa sera su Connolly e Afolabi, pur con Parrott a disposizione in panca.

LE SCELTE DI NICOLATO

Sarà invece il 4-3-3 il modulo di partenza del ct Nicolato per questa trasferta a Dublino per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 e la certezza tra i pali per l’allenatore degli azzurrini è certamente Plizzari. Di fronte al numero 1 ex Milan vedremo dunque questa sera Bastoni e Marchizza, mentre toccherà al giocatore del Cagliari Luca Pellegrini e a Adjapong fare da esterni di reparto. Per la mediana il primo nome è certo quello di Sandro Tonali, riferimento del neopromosso Brescia: con lui ai lati dovremmo vedere poi Locatelli e Frattesi. Sono poi ballottaggi aperti per Nicolato per il tridente offensivo: alla vigilia del fischio d’inizio la prima soluzione vedrebbe dal primo minuto Sottil, Cutrone e Kean, ma dalla panca cercano spazio anche Scamacca e Pinamonti.

IL TABELLINO

IRLANDA U21: (4-4-2): 1 Kelleher; 2 O’Connor, 4 Masterson, 5 O’Shea, 3 Leahy; 14 Mandroiu, 6 Coventry, 8 Molumby, 7 Elbouzedi; 11 Connolly, 19 Afolabi All. Kenny

ITALIA U21: (4-3-3): 1 Plizzari; 2 Adjapong, 5 Bastoni, 16 Marchizza, Pellegrini; 7 Frattesi, Tonali, 8 Locatelli; 18 Sottil, 22 Cutrone, 20 Kean All. Nicolato



© RIPRODUZIONE RISERVATA