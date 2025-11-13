Probabili formazioni Irlanda Portogallo: le scelte dei due CT verso la partita che vale per le qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA PORTOGALLO: PER COMPLETARE L’OPERA!

Eccoci alla lettura delle probabili formazioni Irlanda Portogallo, giovedì 13 novembre l’Aviva Stadium di Dublino ospita la partita valida per la penultima giornata nel girone F delle qualificazioni Mondiali 2026 ed è il match che potrebbe consegnare alla nazionale lusitana il pass diretto per la Coppa del Mondo.

All’andata il Portogallo l’aveva sfangata nel recupero, dopo aver sbagliato un rigore: vittoria fondamentale per evitare guai peggiori, ma diciamo che anche sulla differenza c’è abbastanza margine e l’ultima partita contro l’Armenia concede un altro slot abbastanza utile per centrare l’obiettivo senza passare dai playoff.

Gli spareggi sono invece l’obiettivo inseguito dall’Irlanda, che però è terza in classifica: dunque questa nazionale, che ha fatto appena 4 punti in quattro gare, deve sperare che l’Ungheria non vinca in Armenia o comunque rimanere a contatto con i magiari, per poi andare a giocarsi tutto a Budapest.

In ogni caso lo scenario non dovrebbe cambiare, ovvero salvo miracoli questa sera l’Irlanda dovrà andare a vincere in terra ungherese; adesso però è il momento di concentrarci sulle decisioni da parte dei Commissari Tecnici per questa partita, e allora andiamo a valutare le probabili formazioni Irlanda Portogallo.

IRLANDA PORTOGALLO: QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo le quote che la Snai ha stabilito su questa partita, le probabili formazioni Irlanda Portogallo ci dicono dunque che i lusitani sono favoriti avendo un valore pari a 1,32 volte la somma giocata sul segno 2, per contro vale 8,50 volte la posta in palio il segno 1 che regola il successo della nazionale irlandese mentre il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote un guadagno che con questo bookmaker corrisponde a 5,00 volte l’importo messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA PORTOGALLO

LE DECISIONI DI HALLGRIMSSON

Nel 3-4-2-1 di Heimir Hallgrimsson per le probabili formazioni Irlanda Portogallo manca Evan Ferguson, tre gol in queste qualificazioni: tegola non indifferente per il CT islandese che perde il punto di riferimento avanzato, a questo punto dovrebbe essere ballottaggio tra Idah e Parrott per prenderne il posto come centravanti mentre alle sue spalle dovrebbero regolarmente giocare Ebosele e Azaz, pur se Ogbene può sperare in una maglia da titolare adattandosi ad accentrare la sua posizione.

In mezzo al campo Molumby e Smallbone sono favoriti; come alternative abbiamo però sia Conor Coventry che Jack Taylor. Le fasce laterali sarebbero presidiate da Coleman che gioca a destra, grande veterano con i suoi 37 anni, e Manning che invece occuperebbe la corsia sull’altro versante del campo; poi difesa a tre con O’Brien, il capitano Nathan Collins e Dara O’Shea che giocherebbero in linea proteggendo il portiere Kelleher, che all’andata si è permesso di parare un rigore a Cristiano Ronaldo anche se questo purtroppo non è servito all’Irlanda per portare a casa anche solo un punto che avrebbe potuto fare tutta la differenza del mondo.

COME GIOCA MARTINEZ

Solito 4-2-3-1 per Roberto Martinez, con le probabili formazioni Irlanda Portogallo ci sono sempre alcuni dubbi riguardo la nazionale lusitana a cominciare dalla difesa, perché tra Ruben Dias e Renato Veiga potrebbe spuntare uno tra Antonio Silva e Gonçalo Inacio a prendersi la maglia da titolare, mentre sulle corsie laterali Dalot e Nuno Mendes sono ancora favoriti per essere titolari al pari di Diogo Costa, che nonostante la pressione di un Rui Silva in crescita rimane il numero uno del Portogallo. A centrocampo naturalmente comanda il gioco Vitinha; con lui uno tra Ruben Neves, che è favorito, e Palhinha.

Spostandoci poi alla zona avanzata del campo, forse nonostante l’abbondanza ci sono meno punti di domanda aperti perché naturalmente Cristiano Ronaldo, che contro l’Irlanda ha sbagliato ben due rigori, giocherà da prima punta e alle sue spalle ci sarà Bruno Fernandes, possiamo considerare quasi certa anche la maglia di Bernardo Silva che parte dalla corsia destra e allora rimane vivo il ballottaggio per la sinistra, con Pedro Neto che però dovrebbe avere i galloni del titolare anche a Dublino.

IRLANDA (4-2-3-1): Kelleher; O’Brien, N. Collins, D. O’Shea; S. Coleman, Molumby, Smallbone, Manning; Ebosele, Azaz; Parrott. Allenatore: Heimir Hallgrimsson

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Roberto Martinez