Probabili formazioni Islanda Francia, quote e notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni mondiali, oggi 13 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA FRANCIA: I TITOLARI PER QUESTA SERA

Le probabili formazioni Islanda Francia Azerbaigian ci permettono di presentare la partita che potrebbe spianare definitivamente la strada per gli ospiti Bleus nelle qualificazioni mondiali, dal momento che gli uomini di Didier Deschamps fino a questo momento hanno letteralmente dominato il girone D.

Probabili formazioni Irlanda del Nord Germania/ Quote: tante conferme (oggi 13 ottobre 2025)

La Francia ha fatto tutto per bene con tre vittorie su altrettante partite giocate finora nel gruppo dai vice-campioni del Mondo in carica, compresa la vittoria casalinga contro l’Islanda nel match che questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, vedrà quindi la disputa del match di ritorno allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.

Probabili formazioni Italia Scozia U19/ Bollini chi sceglie per il bis? (amichevole, 13 ottobre 2025)

La Francia è ormai ad un passo dalla certezza del viaggio in Nord America, venerdì sera in realtà non ha brillato particolarmente al Parco dei Principi, ma è comunque ampiamente bastato per vincere 3-0 contro l’Azerbaigian, fanalino di coda del girone, facendo un altro passo in avanti perché le teoriche rivali giocano ormai per il secondo posto.

L’Islanda ha dovuto rinunciare a ogni sogno di lotta per il primo posto con la sconfitta casalinga per 3-5 contro l’Ucraina al termine di una partita incredibile, ma che infine ha sancito il sorpasso in classifica dei vincitori. L’Islanda adesso è terza e stasera rischia di vedersi staccata pure in ottica secondo posto. Match quindi delicato, che di conseguenza non può sfuggire alla nostra analisi delle probabili formazioni Islanda Francia…

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE/ Romania al 95'! Diretta gol live score (12 ottobre 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Non basta il fattore campo, il pronostico di Francia Azerbaigian è segnato secondo le quote Snai: il segno 2 è indicato a 1,18, mentre già il pareggio varrebbe ben 6,75 volte la giocata. Una vittoria casalinga dell’Islanda infine farebbe felice chi avrà creduto nel segno 1, che è indicato a 13.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA FRANCIA

MODULO 4-3-3 PER GUNNLAUGSSON

Il c.t. Arnar Gunnlaugsson ha qualche dilemma nelle probabili formazioni Islanda Francia dopo la sconfitta contro l’Ucraina che ha di molto complicato i sogni di gloria. Modulo 4-3-3, dopo i cinque gol incassati deve riscattarsi soprattutto la difesa, che schieriamo con la linea a quattro formata da Palsson, Ingason, Gretarsson ed Ellertsson davanti al portiere Olafsson; il viola Gudmundsson collocato a centrocampo in compagnia di Johannesson e Haraldsson; linea a tre così come in attacco, dove i titolari nel tridente dell’Islanda potrebbero essere questa sera Magnusson, Gudjohnsen e Thorsteinsson.

TURNOVER PER DESCHAMPS

C’è la possibilità di fare qualche rotazione per Didier Deschamps nelle probabili formazioni Islanda Francia, d’altronde nonostante le assenze di qualche big la rosa dei Bleus resta molto profonda e quindi si possono cambiare alcuni titolari senza perdere in qualità. Questo significa che qualche ballottaggio è inevitabile nel modulo 4-2-3-1 della Francia, noi comunque proviamo a indicare undici credibili titolari cominciando naturalmente da Maignan; la difesa a quattro potrebbe prevedere Koundé, Upamecano, Konaté e Theo Hernandez da destra a sinistra; dubbi forti in mediana perché le alternative sono illustri, noi scegliamo Rabiot e Camavinga, mentre sulla trequarti potrebbe esserci Akliouche con Olise e Coman dietro Mbappé.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA FRANCIA: IL TABELLINO

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson; Gudmundsson, Johannesson, Haraldsson; Magnusson, Gudjohnsen, Thorsteinsson. All. Gunnlaugsson.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez; Rabiot, Camavinga; Akliouche, Olise, Coman; Mbappé. All. Deschamps.