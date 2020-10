Probabili formazioni Islanda Italia Under 21/ Quote: Nicolato col tridente?

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA ITALIA UNDER 21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Islanda Italia Under 21 si gioca oggi pomeriggio alle ore 17.30, quando le due formazioni daranno vita a una partita molto importante per il girone 1 delle qualificazioni agli Europei Under 21 dell’anno prossimo. L’Italia deve rialzarsi dalla sconfitta contro la Svezia, che ci ha messo alle costole proprio l’Islanda, terza a una sola lunghezza in classifica dagli azzurrini. La posta in palio di conseguenza è molto alta, perché una sconfitta renderebbe tutto difficilissimo mentre una vittoria potrebbe già valere un’ipoteca sul passaggio alla fase finale. Per tutti questi motivi, ecco perché è molto importante andare a curiosare le ultime notizie sulle probabili formazioni di Islanda Italia Under 21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo anche uno sguardo al pronostico di Islanda Italia Under 21 secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favorito il segno 2 per la vittoria italiana, che infatti è quotato a 1,35. Si sale poi a quota 4,75 per il segno X del pareggio ed infine a 6,50 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo dell’Islanda.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA ITALIA UNDER 21

LE MOSSE DI NICOLATO

In casa azzurra, le probabili formazioni di Islanda Italia Under 21 sono naturalmente condizionate dalle positività al Covid che hanno messo fuori causa nei giorni scorsi il portiere Carnesecchi e il difensore Bastoni, assenza quest’ultima naturalmente molto pesante dal momento che parliamo di un giocatore che è praticamente titolare nell’Inter di Antonio Conte. Il commissario tecnico Nicolato dovrebbe comunque orientarsi a un modulo 4-3-3 che in porta dovrebbe vedere titolare Plizzari; davanti a lui difesa a quattro formata da Adjapong, Lovato, Gabbia e Varnier da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe invece essere formato da Frattesi, Zanellato e Maggiore; infine ecco nel tridente d’attacco Cutrone, Pinamonti e Sottil indiziati per giocare dal primo minuto.

TABELLINO ITALIA UNDER 21 ISLANDA

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Plizzari; Adjapong, Lovato, Gabbia, Varnier; Frattesi, Zanellato, Maggiore; Cutrone, Pinamonti, Sottil. Allenatore: Nicolato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA