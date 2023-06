Probabili formazioni Islanda Portogallo/ Diretta tv: chi sarà titolare? (Qualificazioni Euro 2024)

Leggiamo le probabili formazioni di Islanda Portogallo per presentare le possibili mosse dei due commissari tecnici verso la partita che domani sera allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík avrà luogo per il girone J delle qualificazioni agli Europei 2024, che vede il Portogallo saldamente capolista con tre vittorie nelle prime tre partite giocate e quindi praticamente già con un piede alla fase finale del torneo che avrà luogo in Germania nella prossima estate. Un nuovo successo sarebbe per CR7 e compagni la certezza di una superiorità finora perentoria sul gruppo, con il 3-0 contro la Bosnia di sabato scorso che ha portato il totale a 13 gol segnati e zero subiti.

Non sarà facile per l’Islanda fermare questa marcia trionfale, dal momento che per la Nazionale nordica sono lontani i ricordi di avventura esaltanti, che a dire la verità sono di pochi anni fa, vedi Euro 2016 ma anche la qualificazione per i Mondiali 2018. Il ciclo è finito e l’Islanda in questo girone ha perso due partite su tre, l’ultima sabato in casa contro la Slovacchia, vincendo quindi solo contro il Liechtenstein. Tutto questo premesso, adesso possiamo scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Islanda Portogallo.

DIRETTA ISLANDA PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Islanda Portogallo sarà garantita sia in chiaro per tutti su Cielo (canale 26) sia su Sky Sport Uno (numero 201 della piattaforma satellitare), il che significa anche una doppia possibilità di diretta streaming video, tramite il sito di Cielo oppure il servizio offerto tramite Sky Go per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA PORTOGALLO

LE MOSSE DI HAREIDE

Nelle probabili formazioni di Islanda Portogallo, ecco che il c.t. di casa Age Hareide dovrebbe confermare l’undici visto contro la Slovacchia, con il tridente composto dal genoano Albert Gudmundsson, Finnbogason e Thorsteinsson a comporre il reparto avanzato del 4-3-3 dell’Islanda. Per quanto riguarda invece gli altri reparti, ecco Runarsson come portiere; davanti a lui ci aspettiamo i quattro difensori Sampsted, Ingason, Palsson, Magnusson; nel terzetto di centrocampo infine i titolari potrebbero essere Willumsson, Fridriksson e Johann Berg Gudmundsson.

LE SCELTE DI MARTINEZ

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Islanda Portogallo ci dicono che Roberto Martinez, il nuovo c.t. dei lusitani, ha il dubbio legato a un possibile utilizzo dal primo minuto di Rafael Leao e il conseguente ritorno al 3-4-3: dovesse giocare il rossonero, tridente completato da Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, altrimenti riecco Joao Felix come contro la Bosnia. Negli altri reparti, invece, ci attendiamo Diogo Costa in porta, protetto dai tre difensori Antonio Silva, Dias e Danilo Pereira; a centrocampo invece la linea a quattro uomini dovrebbe prevedere Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes e Guerreiro da destra a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA PORTOGALLO: IL TABELLINO

ISLANDA (4-3-3): Runarsson; Sampsted, Ingason, Palsson, Magnusson; Willumsson, Fridriksson, J. Gudmundsson; A. Gudmundsson, Finnbogason, Thorsteinsson. All. Hareide.

PORTOGALLO (3-4-3): Diogo Costa; Antonio Silva, Dias, Danilo Pereira; Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Guerreiro; Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. All. Martinez.











