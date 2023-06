PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA PORTOGALLO/ Quote, i tre volti noti (Qualificazioni Euro 2024, 20 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA PORTOGALLO: I VOLTI NOTI

Se mediamente i giocatori lusitani sono piuttosto noti anche in Italia, nelle probabili formazioni di Islanda Portogallo adesso vogliamo concentrare la nostra attenzione sui tre calciatori islandesi che nella stagione 2022-2023 hanno militato nel calcio italiano. Albert Gudmundsson, classe 1997, fa parte di una famiglia di calciatori e ha dato un valido contributo alla promozione del Genoa con 11 gol in 36 presenze nel campionato di Serie B, senza dimenticare che ha segnato anche tre reti in Coppa Italia, per un totale di 14 gol in 38 presenze ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA BELGIO/ Quote, Romelu Lukaku sarà ancora decisivo? (20 giugno 2023)

Saliamo invece in Serie A con Þórir Jóhann Helgason, centrocampista classe 2000 che già da due stagioni milita nel Lecce: nel primo anno ha contribuito alla promozione dalla Serie B, mentre nel campionato appena terminato Helgason ha ottenuto la salvezza con i giallorossi salentini. Infine dobbiamo parlare anche del giovane talento classe 2002 Mikael Egill Ellertsson, che è arrivato in Italia nel 2021 e ha già indossato le maglie di tre nostri club, cioè Spal, Spezia e Venezia: nel campionato appena terminato, ha giocato fino a gennaio con i liguri in Serie A, per poi passare in Serie B ai lagunari, con i quali ha anche segnato i primi due gol nella sua esperienza nel calcio italiano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati qualificazioni europei 2024, classifiche/ Diretta gol live score: rimonta Romania (19 giugno 2023)

ISLANDA PORTOGALLO: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Islanda Portogallo ci avviciniamo alla partita di questa sera a Reykjavík, che naturalmente sarà valida per il girone J delle qualificazioni agli Europei 2024, che proporrà ai padroni di casa dell’Islanda una sfida molto difficile contro la Nazionale che finora sta dominando il gruppo. Per la Nazionale nordica i ricordi di Euro 2016 o del Mondiali 2018 sembrano lontani, perché il ciclo più bello del calcio da quelle parti è finito e l’Islanda in questo girone ha perso due partite su tre, l’ultima sabato in casa contro la Slovacchia, vincendo quindi solo contro il Liechtenstein.

Probabili formazioni Francia Grecia/ Quote: il duello in porta Maignan vs Vlachodimos (19 giugno 2023)

Insomma, la missione dovrebbe essere piuttosto semplice per il Portogallo, che invece dal canto suo è saldamente capolista con tre vittorie nelle prime tre partite giocate e quindi praticamente già con un piede alla fase finale del torneo che avrà luogo in Germania nella prossima estate – considerando pure che basterebbe arrivare secondi. Un nuovo successo sarebbe per CR7 e compagni la certezza di una superiorità finora perentoria sul gruppo, con il 3-0 contro la Bosnia di sabato scorso che ha portato il totale a 13 gol segnati e zero subiti. Tutto questo premesso, adesso possiamo scoprire quali siano tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Islanda Portogallo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Islanda Portogallo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono super favoriti e il segno 2 è quotato a 1,30, mentre poi si sale già a quota 5,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 9,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse l’Islanda a vincere questa sera, ribaltando clamorosamente il pronostico.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA PORTOGALLO

LE MOSSE DI HAREIDE

Nelle probabili formazioni di Islanda Portogallo, ecco che il c.t. di casa Age Hareide dovrebbe confermare l’undici visto contro la Slovacchia, con il tridente composto dal genoano Albert Gudmundsson, Finnbogason e Thorsteinsson a comporre il reparto avanzato del 4-3-3 dell’Islanda. Per quanto riguarda invece gli altri reparti, ecco Runarsson come portiere; davanti a lui ci aspettiamo i quattro difensori Sampsted, Ingason, Palsson, Magnusson; nel terzetto di centrocampo infine i titolari potrebbero essere Willumsson, Fridriksson e Johann Berg Gudmundsson.

LE SCELTE DI MARTINEZ

Sul fronte ospite, le probabili formazioni di Islanda Portogallo ci dicono che Roberto Martinez, il nuovo c.t. dei lusitani, ha il dubbio legato a un possibile utilizzo dal primo minuto di Rafael Leao e il conseguente ritorno al 3-4-3: dovesse giocare il rossonero, tridente completato da Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, altrimenti riecco Joao Felix come contro la Bosnia. Negli altri reparti, invece, ci attendiamo Diogo Costa in porta, protetto dai tre difensori Antonio Silva, Dias e Danilo Pereira; a centrocampo invece la linea a quattro uomini dovrebbe prevedere Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes e Guerreiro da destra a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ISLANDA PORTOGALLO: IL TABELLINO

ISLANDA (4-3-3): Runarsson; Sampsted, Ingason, Palsson, Magnusson; Willumsson, Fridriksson, J. Gudmundsson; A. Gudmundsson, Finnbogason, Thorsteinsson. All. Hareide.

PORTOGALLO (3-4-3): Diogo Costa; Antonio Silva, Dias, Danilo Pereira; Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Guerreiro; Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva. All. Martinez.











© RIPRODUZIONE RISERVATA