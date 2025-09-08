Probabili formazioni Israele Italia: le scelte dei due CT verso la partita di Debrecen, per le qualificazioni Mondiali 2026 nel girone I.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ITALIA: GATTUSO CAMBIA?

Possiamo studiare le probabili formazioni Israele Italia, la seconda partita che gli azzurri affrontano in questa finestra internazionale relativa alle qualificazioni Mondiali 2026. Siamo sul neutro di Debrecen (Ungheria), lunedì 8 settembre: una partita importante per l’Italia, soprattutto dopo cinque gol rifilati all’Estonia.

Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Super Spagna! Diretta gol live score (7 settembre 2025)

Anche Israele ha vinto la sua sfida di venerdì, con un 4-0 alla Moldavia: è ancora davanti nella classifica del girone I, ma l’Italia ha giocato una partita in meno (avendo i quarti di Nations League lo scorso marzo) e dunque ha in cantiere l’operazione sorpasso per andare a prendersi il secondo posto nella graduatoria.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026, CLASSIFICHE/ Goleada portoghese! Diretta gol live score (6 settembre)

Sarebbe davvero importante tornare da Debrecen con un’altra vittoria, intanto contro l’Estonia Gennaro Gattuso ha avuto un ottimo esordio ma adesso chiaramente si aspettano avversari più probanti: può esserlo questo Israele?

Tecnicamente possibile, ma è anche vero che la nostra nazionale rimane superiore nei valori e venerdì scorso ha messo in campo il giusto atteggiamento, non basta una sola partita per giudicare ma intanto dovevamo vincere convincendo e lo abbiamo fatto. Per quanto riguarda stasera, cominciamo dalle potenziali scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni Israele Italia.

DIRETTA/ Inghilterra Andorra (risultato finale 2-0): la chiude Rice! (Qualificazioni Mondiali)

QUOTE E PRONOSTICO ISRAELE ITALIA

A margine delle probabili formazioni Israele Italia possiamo leggere le quote che sono state emesse dai bookmaker, in questo caso la Snai, sulla partita: la nostra nazionale rimane favorita in virtù del valore da 1,42 volte la giocata sul segno 2, per contro il segno 1 che regola il successo israeliano vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 7,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine abbiamo una quota da 4,75 volte la posta in palio sul segno X, che identifica l’opzione del pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ITALIA

LE SCELTE DI BEN SHIMON

Eccoci allora alle probabili formazioni Israele Italia per quanto riguarda Ran Ben Shimon, che ci aspettiamo confermi la nazionale che ha vinto agevolmente contro la Moldavia. Il suo modulo è un 4-1-4-1: in porta come già detto Daniel Peretz è davanti a Glazer, in mezzo alla difesa invece abbiamo Nachmias e Lemkin (che ha giocato in luogo di Shlomo) con un centrocampo nel quale di fatto Eliel Peretz rimane l’unico schermo davanti al reparto arretrato, in un sistema di gioco che però può agevolmente diventare un 4-3-3 abbassando i due trequartisti centrali.

In questo caso parliamo di Gloukh e Dor Peretz, entrambi a segno venerdì sera; a segnare è stato anche l’esterno sinistro di questa linea, vale a dire Solomon, che dovrebbe essere regolarmente in campo al pari di Dan Biton, che agirà dalla corsia destra e rimane uno dei punti di riferimento di Israele. Come prima punta invece Ben Shimon ha azzeccato la scelta: fuori Turgeman (entrato nel secondo tempo), Baribo che ne ha preso il posto è entrato nel tabellino dei marcatori, dunque questa alternanza in attacco potrebbe essere confermata anche nella partita contro l’Italia.

LA SECONDA DI GATTUSO

Cambierà Gattuso a Debrecen? Leggendo le probabili formazioni Israele Italia, probabilmente sì: tuttavia potrebbero essere delle modifiche in tono minore, ad esempio davanti si va verso la conferma di Kean e Retegui che sono andati entrambi a segno, qui però l’idea potrebbe essere quella di partire con i due attaccanti in linea e schierare un 4-4-2 che abbia posizioni più bloccate per quanto riguarda i terzini, sempre Di Lorenzo e Dimarco, lasciando l’impostazione del gioco da dietro con la presenza contemporanea di Alessandro Bastoni e Calafiori, anche per Gattuso i due centrali titolari per il momento.

In porta naturalmente andrà Gigio Donnarumma, poi avremo Barella e Tonali nel mezzo; da qui in avanti potremmo avere qualche novità anche nel modulo, rinunciando a uno tra Politano e Zaccagni per inserire magari Cambiaso, che andrebbe a fare il laterale di centrocampo ovviamente più difensivo rispetto ai due di cui sopra, o magari addirittura il passaggio al 4-3-3 con l’inserimento di un mediano (Locatelli il favorito nel caso) così da avere maggiore densità nel settore nevralgico. Entrambe le soluzioni sono sulla carta valide, siamo curiosi di scoprire cosa Gattuso deciderà per la partita di questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ITALIA: IL TABELLINO

ISRAELE (4-1-4-1): Da. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E. Peretz; Biton, Gloukh, Dor Peretz, Solomon; Baribo. Allenatore: Ran Ben Shimon

ITALIA (4-4-2): G. Donnarumma; Di Lorenzo, A. Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Tonali, Barella, Zaccagni; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso