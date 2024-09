PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ITALIA: SPALLETTI CAMBIA?

Con le probabili formazioni Israele Italia ci dirigiamo a grandi passi verso la seconda partita che gli azzurri giocano nel loro girone di Nations League 2024-2025: alle ore 20:45 di lunedì 9 settembre siamo in campo a Budapest, per ovvie ragioni non si gioca in Israele ma comunque si tratta della seconda trasferta per la nostra nazionale, che arriva dalla bellissima vittoria in Francia con cui si è tolta qualche scoria lasciata dai deludenti Europei, tornando a battere i Bleus dopo 16 anni e lasciando intendere di poter risalire la corrente, anche se naturalmente la strada per farlo sarà molto lunga e immaginiamo irta di ostacoli.

Per ora comunque molto bene quella che possiamo considerare la seconda versione dell’Italia di Luciano Spalletti; la Nations League di Israele è invece iniziata con una sconfitta in Belgio, questa nazionale naturalmente ha qualcosa in meno delle tre rivali nel girone e soprattutto non potrà mai giocare in casa, ma con orgoglio potrebbe comunque centrare qualche risultato di prestigio. Adesso aspettiamo che la partita si giochi, nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei Commissari Tecnici nella lettura approfondita delle probabili formazioni Israele Italia.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ITALIA: PRONOSTICO E QUOTE

A margine delle probabili formazioni Israele Italia scopriamo anche le quote fornite dall’agenzia Snai per un pronostico sulla partita di Nations League, con gli azzurri nettamente favoriti: vale appena 1,30 volte la somma giocata il segno 2 per la vittoria della nostra nazionale, per contro il segno 1 che identifica il successo di Israele vi farebbe guadagnare ben 10,00 volte quello che avrete pensato di investire, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde, con questo bookmaker, a 5,50 la cifra messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ITALIA

LE MOSSE DI BEN SHIMON

Tutto sommato Ran Ben Shimon, lo scopriamo nelle probabili formazioni Israele Italia, potrebbe mandare in campo la stessa formazione che ha perso in Belgio, senza modifiche: in questo senso rivedremmo il 3-4-2-1 con Gandelman, Shlomo e Nachmias a protezione del portiere Gerafi, mentre ad allargarsi sulle corsie laterali sarebbero Jehezkel a destra e Gropper sull’altro versante. Scelte maggiormente difensive sarebbero rappresentate sugli esterni da Feingold e Revivo; da vedere naturalmente come Israele intenderà approcciare la partita.

Per il resto in mezzo al campo Lavi e Abu Fani restano in vantaggio sulla concorrenza, rappresentata soprattutto da Dor Peretz e Jaber, così anche i due trequartisti che potrebbero essere nuovamente Gloukh e il capitano Solomon, in questa zona di campo però attenzione alla candidatura di Dan Biton. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, Ben Shimon deve decidere tra Khalaili, in campo novanta minuti lo scorso venerdì, o Dean David: è anche possibile una staffetta, anche questo lo scopriremo tra poche ore quando arriverà la distinta ufficiale di Israele Italia.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni Israele Italia andiamo a leggere cosa Luciano Spalletti potrebbe inventarsi a Budapest: c’è la forte possibilità che il CT azzurro cambi poco rispetto alla vittoria in Francia, ma è anche vero che siamo in una fase di sperimentazione e, dopo i Bleus, affrontiamo un avversario più abbordabile e per di più in campo neutro. Dunque, qualcuno potrebbe realisticamente tirare il fiato: in difesa per esempio Calafiori può lasciare spazio a Gatti, riportando Alessandro Bastoni al ruolo di braccetto sinistro con la retroguardia che sarebbe invece guidata da Buongiorno, il portiere resterebbe comunque Gigio Donnarumma.

Da valutare poi anche le scelte di centrocampo: qui come sempre mancherà Barella, in cabina di regia Samuele Ricci può andare verso la conferma mentre sulle mezzali attenzione alla candidatura di Fagioli, che Spalletti aveva già portato agli Europei anche se in un ruolo molto marginale, e Lorenzo Pellegrini che farebbe un passo indietro rispetto al Parco dei Principi. Novità sulle corsie laterali, con Bellanova a destra e Udogie a sinistra; come uomini offensivi si pensa invece a Raspadori da seconda punta in appoggio a Kean.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE ITALIA: IL TABELLINO

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Gandelman, Shlomo, Nachmias; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Allenatore: Ran Ben Shimon

ITALIA (3-5-2): G. Donnarumma; Gatti, Buongiorno. A. Bastoni; Bellanova, Fagioli, S. Ricci, Lo. Pellegrini, Udogie; Raspadori, Kean. Allenatore: Luciano Spalletti