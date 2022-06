Probabili formazioni Italia Argentina/ Quote, Mancini cambia l’attacco (Finalissima)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA: CHI GIOCA LA FINALISSIMA?

Con le probabili formazioni di Italia Argentina parliamo della Finalissima: mercoledì 1 giugno a Wembley avremo un appuntamento inedito e storico, perché per la prima volta è stata organizzata una sorta di Coppa Intercontinentale tra nazionali con la vincente degli Europei che sfida quella di Copa America. Italia Argentina è questo: la suggestione è naturalmente arrivata anche per la figura di Diego Armando Maradona che, scomparso nel novembre 2020, ha unito i due Paesi vincendo un Mondiale con l’Albiceleste e diventando un simbolo e un eroe di un Napoli portato per due volte a prendersi lo scudetto.

Da vedere se questo esperimento avrà un seguito, intanto troveremo in campo l’Italia dopo la tremenda delusione nei playoff delle qualificazioni Mondiali, perché la sconfitta contro la Macedonia del Nord ci ha privato per la seconda volta consecutiva della fase finale di Coppa del Mondo. Un grosso tema: per ora Roberto Mancini (giustamente, diremmo noi) è rimasto al suo posto ma ora sarà chiamato a rifondare. Non da stasera però: scopriamolo insieme, perché tra poche ore saremo in campo e allora dobbiamo analizzare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Italia Argentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Italia Argentina ci dicono che la squadra favorita per la vittoria della Finalissima è l’Albiceleste. Il segno 2 che identifica questa ipotesi ha un valore di 2,60 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 1 a regolare l’opzione del successo degli azzurri vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,95 volte la vostra giocata. Abbiamo poi il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un guadagno che equivale a 3,05 volte la cifra che avrete investito per la finale del campionato 1.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA

LE SCELTE DI MANCINI

Abbiamo detto che nelle probabili formazioni di Italia Argentina il nostro CT dovrebbe nuovamente dare spazio agli eroi di Wembley, che tornano in questo stadio quasi un anno dopo il grande trionfo agli Europei. A guidare la difesa sarà Giorgio Chiellini, che chiude oggi la sua esperienza azzurra; al suo fianco il compagno di mille battaglie Bonucci, poi due terzini che dovrebbero essere Di Lorenzo e Emerson Palmieri, aspettando ovviamente che Spinazzola ritrovi il 100% della condizione per riprendersi la maglia. A centrocampo si andrà sull’usato sicuro: Jorginho è il giocatore che rispetto alla mancata qualificazione al Mondiale deve maggiormente riscattarsi, ai suoi lati in qualità di mezzali dovrebbero agire Barella e Verratti per quello che è forse il reparto meno in discussione (anche se la mezzala del Psg inizia a sentire il peso dell’età, per dirla così, ma è comunque un classe ’92). Nel tridente offensivo invece ci saranno delle novità, che sono legate comunque alla situazione fisica di alcuni interpreti: la prima punta dovrebbe essere Scamacca, a sinistra conferma per Lorenzo Insigne mentre sull’altro versante, vista anche la recente indisponibilità di Zaniolo, potrebbe essere dato spazio a Zaccagni.

GLI 11 DI SCALONI

Lionel Scaloni approccia Italia Argentina con lo stesso modulo di Mancini, il 4-3-3: anche per lui dovrebbero essere in campo i giocatori migliori, o comunque una delle versioni più competitive della Seleccion. Il portiere titolare è ormai diventato Emiliano Martinez; davanti a lui la coppia centrale difensiva dovrebbe prevedere Cristian Romero e Otamendi, mentre in qualità di terzino destro il favorito è Gonzalo Montiel con Acuña che dovrebbe invece correre sulla corsia opposta. Nel cuore della formazione, a centrocampo, il regista basso dovrebbe farlo Guido Rodriguez perché Leandro Paredes, uno dei giocatori più attesi, è indisponibile; a fare compagnia sulle mezzali avremo due scelte particolarmente offensive, perché parliamo di De Paul (altro elemento che ben conosciamo, per i suoi trascorsi nell’Udinese) e probabilmente Lo Celso. Tridente poi di lusso: Lautaro Martinez dovrebbe rappresentare il riferimento in qualità di centravanti, il che significa che Leo Messi andrebbe a giocare sull’esterno destro (libero in realtà di svariare) e a sinistra opererebbe Di Maria, che presto potrebbe avere un futuro nel nostro campionato avendo sostanzialmente trovato l’accordo con la Juventus.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA ARGENTINA

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson P.; Barella, Jorginho, Verratti; Zaccagni, Scamacca, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; G. Montiel, C. Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Allenatore: Lionel Scaloni











