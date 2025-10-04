Probabili formazioni Italia Argentina U20: le scelte di Nunziata e Placente verso la terza partita nel girone D ai Mondiali Under 20 2025.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA U20: IL BIG MATCH!

Dobbiamo studiare molto bene le probabili formazioni Italia Argentina U20, perché questa partita che va in scena a Valparaiso, nella notte italiana di domenica 5 ottobre, è decisiva per la qualificazione agli ottavi dei Mondiali Under 20 2025, e rischiamo di rimpiangere il pareggio beffardo maturato contro Cuba.

Una partita che avevamo in mano, ma che invece ci ha visto recuperati di due gol nel finale; dunque adesso l’Italia U20 ha 4 punti nella classifica del girone D mentre l’Argentina a punteggio pieno è già qualificata ma vuole blindare il primo posto e le basta un pareggio, noi invece non siamo comunque messi malissimo.

Anche se dovessimo arrivare terzi, cioè sorpassati da Cuba (che deve vincere) per differenza reti, dovremmo comunque ottenere il pass come una delle migliori quattro in questa piazza; tuttavia per evitare brutte sorprese dobbiamo andare alla ricerca almeno di un punto.

Ecco allora che con queste probabili formazioni Italia Argentina U20 vogliamo capire bene in che modo il nostro CT Carmine Nunziata abbia intenzione di schierare la sua nazionale sul terreno di gioco dell’Elias Figueroa Brander, ipotizziamo insieme con la lettura dettagliata delle scelte di campo.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA U20

IL TERZO 11 DI NUNZIATA

Contro Cuba Nunziata ha cambiato qualcosa, e ora dovrà farlo nuovamente nelle probabili formazioni Italia Argentina U20: Iddrissou prima ha segnato e poi è stato espulso, quindi è squalificato e questo ci dice che in attacco sarà il turno di uno tra Okoro e Ismael Konaté, forse con il secondo favorito, mentre per il resto potremmo vedere un 3-4-2-1 molto simile. Almeno in difesa, dove Sardo, Corradi e Natali sono sempre favoriti per proteggere il portiere Nunziante; Emanuel dovrebbe riprendersi il posto sulla corsia destra (mercoledì ha giocato Idele), a sinistra invece conferma per Cama.

In mezzo al campo poi dovremmo tornare con Lorenzo Riccio titolare ad affiancare il capitano Mattia Mannini; in questo caso scala in panchina Emanuele Sala. Detto del ruolo di prima punta, in cui c’è comunque un ballottaggio, sulla trequarti è Liberali ad aspettare il suo momento ma per ora Nunziata potrebbe decidere di puntare ancora una volta su Mosconi e Marco Romano, con l’idea di tenere la squadra il più fissa possibile con giusto qualche variazione sul tema. Vedremo comunque se sarà così che affronteremo i pari età dell’Argentina…

LA RISPOSTA DI PLACENTE

I punti di domanda sono in realtà più aperti per Diego Placente (che ben conosciamo per i lunghi trascorsi in Europa, come calciatore): nelle probabili formazioni Italia Argentina U20 è possibile un po’ di turnover vista la situazione di classifica? Il CT della Seleccion ha cambiato modulo contro l’Australia passando al 3-5-2: tattica che potrebbe essere confermata con Villalba che si gioca il posto in difesa e potrebbe sostituire Pierani affiancando Tomas Pérez e Tobias Ramirez a protezione del portiere Barbi, sulle corsie laterali Gorosito resta favorito a destra così come il capitano Julio Soler a sinistra.

In mezzo invece si comincia a guardare alle diffide: Carrizo per esempio, con Andrada che ne può prendere il posto completando così una linea che prevede anche il perno Delgado e l’altra mezzala che sarà Valentino Acuña. Per quanto riguarda invece l’attacco, potrebbe giocare titolare Subiabre che ha già segnato due gol in questi Mondiali U20; se così fosse, a rimanere fuori sarebbe eventualmente Sarco (tre reti) per tenerlo fresco e riposato in vista degli ottavi, a quel punto Montoro sarebbe in vantaggio sulla concorrenza rappresentata da Prestianni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (3-4-2-1): Nunziante; Sardo, Corradi, Natali; Emanuel, Mannini, L. Riccio, Cama; Mosconi, M. Romano; I. Konaté. Allenatore: Carmine Nunziata

ARGENTINA U20 (3-5-2): Barbi; Villalba, T. Pérez, T. Ramirez; Gorosito, Andrada, Delgado, V. Acuña, J. Soler; Subiabre, Montoro. Allenatore: Diego Placente