Probabili formazioni Italia Armenia/ Quote: Immobile centravanti titolare

Italia Armenia alle ore 20.45 a Palermo sarà per le due formazioni l’ultimo atto del cammino nelle qualificazioni agli Europei 2020 nel girone J. Sappiamo che gli azzurri sono già da tempo qualificati per la fase finale di Euro 2020 e di conseguenza le probabili formazioni di Italia Armenia sono per Roberto Mancini l’occasione di dare spazio a chi finora ha giocato di meno e che potrà dunque essere più motivato: mettersi in luce allo stadio Renzo Barbera sarà una chance da non perdere per molti di loro. L’Armenia invece cercherà di fare bella figura per riscattare la fresca sconfitta contro la Grecia ed essere l’unica Nazionale capace di fare punti nel girone contro gli azzurri. Tutto questo premesso, possiamo andare adesso a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Armenia.

PRONOSTICO E QUOTE

Ne approfittiamo per dare uno sguardo alle quote per il pronostico su Italia Armenia. Il segno 1 è dato quasi per certo dall’agenzia Snai ed è quotato a 1,18. Si sale poi fino a 7,25 già per il pareggio e dunque per il segno X. Infine, un colpaccio dell’Armenia varrebbe 14,00 volte la posta in palio per chi avrà osato scommettere sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARMENIA

LE SCELTE DI MANCINI

Nelle probabili formazioni di Italia Armenia Roberto Mancini dunque potrebbe cambiare molto, forse addirittura l’undici di partenza potrebbe anche essere completamente diverso da quello di venerdì in Bosnia. Alcuni cambi certi sono quelli che vedranno Sirigu al posto di Donnarumma e Immobile al posto di Belotti da prima punta, il ruolo che gli attaccanti di Lazio e Torino continueranno a contendersi ancora a lungo. Il modulo 4-3-3 non cambierà e di conseguenza ai fianchi del capocannoniere della Serie A potrebbero giocare Chiesa a destra e uno tra Orsolini ed El Shaarawy a sinistra. Seguendo il filo delle innovazioni, ecco che ci potrebbe essere un’occasione per Mandragora in cabina di regia, affiancato da Zaniolo e Castrovilli, anche se forse a centrocampo il ricambio potrebbe non essere totale. Infine, davanti a Sirigu potremmo avere la coppia centrale Romagnoli-Izzo, più Di Lorenzo come terzino destro e Biraghi a sinistra.

LE MOSSE DI KHASHMANYAN

Parlando delle probabili formazioni di Italia Armenia, ecco che per gli ospiti il modulo potrebbe essere un prudente 5-3-2 con l’obiettivo di essere l’unica formazione capace di bloccare gli azzurri in questo girone. Ci aspettiamo dunque una folta difesa a cinque davanti al portiere Hayrapetyan; i titolari nella retroguardia dell’Armenia potrebbero essere Hambardzumyan, Voskanyan, Calisir, Ishkhanyan e Hovhannisyan; nel terzetto di centrocampo invece potrebbero partire dal primo minuto Grigoryan, Hovsepyan e Vardanyan; infine, ci aspettiamo che in attacco possano trovare spazio Barseghyan e Karapetian.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Romagnoli, Izzo, Biraghi; Zaniolo, Mandragora, Castrovilli; Chiesa, Immobile, Orsolini. All. Mancini.

ARMENIA (5-3-2): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Voskanyan, Calisir, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Grigoryan, Hovsepyan, Vardanyan; Barseghyan, Karapetian. All. Khashmanyan.



