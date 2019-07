Probabili formazioni Italia Armenia U19/ Diretta tv, le mosse di Nunziata

Italia Armenia U19 si gioca domani alle ore 19.00 a Yerevan: le due formazioni sono attese dal match della seconda giornata del girone A, partita da vincere a tutti i costi per l’Italia del commissario tecnico Carmine Nunziata, già con le spalle al muro a causa della sconfitta contro il Portogallo nella prima giornata. Anche l’Armenia ha perso contro la Spagna, ma per i caucasici le aspettative sono certamente inferiori, l’Italia vice-campione in carica invece non può permettersi una uscita di scena così ingloriosa. Andiamo allora subito a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Armenia Italia U19.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Armenia U19 dovrebbe essere garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), dunque compresa la diretta streaming video che sarà garantita tramite Rai Play gratuitamente e senza vincoli.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA ITALIA U19

LE MOSSE DI VOSKANYAN

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Armenia Italia U19 fra i padroni di casa, il commissario tecnico Artur Voskanyan si dovrebbe affidare al modulo 4-1-4-1. Contro la Spagna domenica la formazione titolare dell’Armenia aveva visto Melkonyan in porta; linea difensiva a quattro con Oganessian, Ghubasaryan, Yeghiazaryan e Ghazaryan da destra a sinistra; Khamoyan nei panni del regista basso davanti alla difesa; poi Grigoryan, Azizyan, Mkrtchyan e Hovhannisyan in posizione più avanzata ed infine perno dell’attacco l’unica punta Kurbashyan.

LE SCELTE DI NUNZIATA

La formazione dell’Italia contro l’Armenia presenterà delle novità dopo la batosta contro il Portogallo? I titolari domenica erano Carnesecchi in porta; Gavioli, Bellodi, Gozzi Iweru e Udogie nella difesa a quattro; Portanova, Ricci e Greco a formare il terzetto di centrocampo e poi Fagioli trequartista in appoggio ai due attaccanti Piccoli e Salcedo. Tra i più seri indiziati per possibili novità abbiamo chi già è entrato a partita in corso contro il Portogallo, in particolare Nicolussi Caviglia, Raspadori e Merola. Contro l’Armenia in ogni caso si deve vincere e il c.t. Nunziata farà le sue scelte anche pensando alla successiva partita contro la Spagna, che comunque sarà fondamentale per conquistare il passaggio del turno, anche considerando una vittoria contro i padroni di casa.

IL TABELLINO

ARMENIA (4-1-4-1): Melkonyan; Oganessian, Ghubasaryan, Yeghiazaryan, Ghazaryan; Khamoyan; Grigoryan, Azizyan, Mkrtchyan, Hovhannisyan; Kurbashyan. All. Voskanyan.

ITALIA (4-3-1-2): Carnesecchi; Gavioli, Bellodi, Gozzi Iweru, Udogie; Portanova, Ricci, Greco; Fagioli; Piccoli, Salcedo. All. Nunziata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA