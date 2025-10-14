Probabili formazioni Italia Armenia U21: scopriamo moduli e titolari per la partita delle qualificazioni europee, oggi martedì 14 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARMENIA U21: I TITOLARI AZZURRINI A CREMONA!

Oggi martedì 14 ottobre 2025 torna protagonista con la quarta partita il girone E delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, le probabili formazioni Italia Armenia U21 sono quindi il nostro appuntamento irrinunciabile verso la partita che si giocherà allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Il nuovo c.t. Silvio Baldini aveva debuttato con un po’ di sofferenza ma anche con una doppia vittoria nel mese scorso, cioè il successo in rimonta 2-1 contro il Montenegro a La Spezia, poi il colpo esterno per 0-1 in Macedonia del Nord, due partite che avevano mostrato le qualità del gruppo dell’Italia U21, non solo dal punto di vista strettamente tecnico.

L’Under 21 ha poi giocato venerdì scorso contro la Svezia, una partita di notevole significato e terminata con una bellissima vittoria per 4-0 a Cesena. In teoria dovrebbe essere ancora più semplice l’appuntamento di oggi contro l’Armenia U21, che è il fanalino di coda del nostro girone con tre sconfitte in altrettante partite giocate e quindi naturalmente zero punti in classifica, ma proprio per questo è “vietato” sbagliare proprio stavolta.

La necessità è chiara, vincere per avvicinare ulteriormente la partecipazione ai prossimi Europei in Albania e Serbia, per riscattare l’amara eliminazione dello scorso giugno, sia perché ci sarà in ballo pure la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tanti motivi per seguire con ancora più attenzione le mosse del c.t. Baldini per le probabili formazioni Italia Armenia U21…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARMENIA U21

STUDIAMO LE SCELTE DI BALDINI

Nelle probabili formazioni Italia Armenia U21 possiamo affidarci come base di partenza alle scelte per la partita contro la Svezia, tutto sommato sono passati quattro giorni e i riscontri furono ottimi. Tra le possibili alternative c’è naturalmente Moruzzi, che contro gli scandinavi ha scontato una giornata di squalifica e di conseguenza torna disponibile per la partita di oggi. Il modulo è il 4-3-3 e in porta attenti alle sorprese, dopo che venerdì ha giocato Palmisani, convocato in un secondo tempo al posto di Motta ed infine preferito a Martinelli e Mascardi.

Abbiamo già citato l’opzione legata al nome di Moruzzi, in difesa un’altra alternativa è Dellavalle ma di base indichiamo ancora Palestra terzino destro, i due centrali Mane e Marianucci e sulla sinistra Bartesaghi. A centrocampo invece solo il turnover potrebbe scombinare qualcosa, perché i titolari di Baldini in mezzo al campo sono in modo chiaro e convinto Pisilli, capitan Lipani e Ndour; in attacco infine Camarda potrebbe essere confermato come prima punta titolare del tridente con Cherubini e Pafundi in ballottaggio a destra e Koleosho invece ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARMENIA U21: IL TABELLINO

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. All.: Baldini.