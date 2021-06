Probabili formazioni Italia Austria/ Diretta tv: dubbi Florenzi e Verratti (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Le probabili formazioni di Italia Austria ci introducono alla partita che si gioca alle ore 21:00 di sabato 26 giugno: siamo a Wembley, per gli ottavi degli Europei 2020. Gli azzurri tornano in campo, cercando di confermare un girone dominato in lungo e in largo: vinto con pieno merito il gruppo A, adesso aprono la fase ad eliminazione diretta affrontando una nazionale che è certamente inferiore, ma che ha fatto bene nel primo turno e dunque andrà rispettata, pur sapendo che il pronostico è per noi e non potrebbe che essere così.

Due vittorie per l’Austria, da non sottovalutare che la seconda è arrivata in quello che era diventato uno spareggio contro l’Ucraina; Franco Foda è consapevole di avere poche chance ma giustamente se la vuole giocare, dunque vedremo se gli azzurri saranno in grado di volare ai quarti. Nell’attesa della partita possiamo iniziare a fare qualche considerazione sugli schieramenti che verranno messi in campo dai due Commissari Tecnici per questo ottavo degli Europei 2020, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Italia Austria.

DIRETTA ITALIA AUSTRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Austria sarà naturalmente trasmessa su Rai Uno, come tutte le gare degli azzurri; la mobilità sarà garantita da sito o app ufficiali di Rai Play. L’alternativa come sappiamo riguarda la televisione satellitare: l’appuntamento infatti sarà anche su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder, e riservato agli abbonati che come sempre, in assenza di un televisore, potranno seguire la partita degli Europei 2020 anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, utilizzando la dedicata applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA

I DUBBI DI MANCINI

Dei tre dubbi di Roberto Mancini nelle probabili formazioni di Italia Austria, due sono legati a condizioni fisiche: parliamo di Florenzi e Chiellini, al momento più verso l’esclusione: dunque nella difesa azzurra dovremmo vedere Di Lorenzo e Acerbi – quest’ultimo favorito su Alessandro Bastoni – con Bonucci e Spinazzola a completare la linea davanti a Gigio Donnarumma. Il terzo punto di domanda è dato dall’esplosione di Locatelli: difficile rinunciare al centrocampista del Sassuolo, ma il titolare in quel ruolo è Verratti che dunque si dovrebbe prendere la maglia già avuta contro il Galles, e affiancare il regista Jorginho con Barella che come al solito sarà schierato sull’altra mezzala. Nessun dubbio invece nel tridente, anche perché i tre titolari hanno fatto benissimo: a piede invertito i due esterni con Domenico Berardi che parte da destra e Lorenzo Insigne che agirà invece sulla corsia mancina, Ciro Immobile sarà naturalmente il nostro centravanti.

LE SCELTE DI FODA

Anche Franco Foda ha qualche dubbio: nelle probabili formazioni di Italia Austria potrebbe dare forfait Baumgartner, infortunatosi poco dopo il gol della qualificazione. A prenderne il posto sarebbe Gregoritsch, più azzardato lo schieramento con Arnautovic e Kalajdzic uno davanti all’altro; ballottaggio tra questi due, Sabitzer regolarmente al centro della trequarti e Laimer che invece giocherà come esterno destro su questa linea. Poi, va definita la posizione di Alaba: possibile che il capitano sia destinato in mediana per provare a contenere il palleggio dell’Italia, e allora il terzino sinistro sarà Ulmer mentre a completare lo schieramento di mezzo sarà Xavier Schlager favorito su Grillitsch. La corsia destra sarà occupata come sempre da Lainer; in porta andrà Bachmann, ci sarà esperienza in mezzo alla difesa con Dragovic che farà coppia con Hinteregger.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; D. Berardi, Immobile, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; X. Schlager, Alaba; Laimer, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic. Allenatore: Franco Foda



