Probabili formazioni Italia Austria/ Quote, tre dubbi per Mancini (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA: CHI GIOCA A WEMBLEY?

Analizzando le probabili formazioni di Italia Austria ci avviciniamo agli ottavi degli Europei 2020 con in campo gli azzurri: l’appuntamento è per questa sera, sabato 26 giugno, alle ore 21:00 di casa nostra. Indispensabile citare il fuso orario perché siamo a Wembley, che era stata definita come la sede del secondo ottavo a prescindere da chi ci fosse arrivato; la fase a girone ha premiato la nostra nazionale, che ha sempre vinto senza subire gol e ora si prepara a giocare una partita che sulla carta la vede favorita, ma che essendo secca non può ovviamente essere sottovalutata, e andrà affrontata nel migliore dei modi.

Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni sulle partite (ottavi, sabato 26 giugno)

Per la prima volta nella sua storia, e alla terza partecipazione di sempre, l’Austria ha superato il girone agli Europei: lo ha fatto anche in modo brillante, vincendo due partite compreso lo “spareggio” contro l’Ucraina, è a Londra a pieno titolo e, sapendo di avere comunque poco da perdere non essendo favorita, proverà a giocare a mente libera per metterci i bastoni tra le ruote e cercare il grande colpo. Nell’attesa di scoprire come andranno le cose, proviamo a valutare in maniera più approfondita le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Austria.

Probabili formazioni Galles Danimarca/ Quote, difesa a tre per Hjulmand (Euro 2020)

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Italia Austria, andiamo a studiare le quote che sono state fornite ufficialmente dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria degli azzurri vi farebbe guadagnare 1,55 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio siamo ad un valore corrispondente a 3,90 volte la giocata; il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli austraci, porta in dote una vincita che ammonta a 6,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA

GLI 11 DI MANCINI

Di Lorenzo-Toloi, Acerbi-Bastoni, Verratti-Locatelli: questi i tre dubbi che nelle probabili formazioni di Italia Austria accompagnano Roberto Mancini, come già si diceva venerdì. I primi di ciascuna coppia in ballottaggio sembrano essere favoriti, ma il CT si riserva comunque il punto di domanda almeno su Locatelli, perché abbiamo visto tutti quello che il centrocampista del Sassuolo ha fatto nella partita contro la Svizzera, ma in generale in tutto il girone degli Europei 2020. I punti fermi dell’Italia sono sostanzialmente due, perché Gigio Donnarumma e Bonucci sono stati titolari anche nell’amplissimo turnover che ha riguardato la partita contro il Galles; indispensabili certamente anche Spinazzola come terzino sinistro e Jorginho a comandare il gioco, ma anche Barella che sarà la seconda mezzala a prescindere dalla scelta di cui abbiamo già parlato. Anche il tridente offensivo non ha punti oscuri: Immobile partirà dal centro dello schieramento, l’ottimo Domenico Berardi a destra e Lorenzo Insigne sarà a sinistra, con Federico Chiesa e Bernardeschi che hanno già fatto vedere di essere le prime alternative di Mancini.

Probabili formazioni Italia Austria/ Diretta tv: Verratti o Locatelli titolare?

LE SCELTE DI FODA

Con Baumgartner che resta da valutare, Franco Foda approccia le probabili formazioni di Italia Austria con il dubbio sulla posizione di Alaba: due partite in mezzo al campo e la terza da terzino sinistro, dunque da capire dove il capitano possa essere collocato. Se volessimo azzardare, visto l’avversario propenderemmo per la mediana insieme a Xavier Schlager, questo spingerebbe Grillitsch verso la panchina e lancerebbe Ulmer nella posizione di laterale basso a sinistra. Il resto della difesa è fissato con Bachmann in porta e la coppia Dragovic-Hinteregger davanti a lui, mentre Lainer sarà inevitabilmente il terzino destro; il principale candidato per sostituire Baumgartner sarebbe Gregoritsch che si dovrebbe allargare a sinistra, ma potrebbe anche giocare al centro spostando la posizione di Sabitzer. A destra ci sarà Laimer, come dicevamo alla vigilia della partita sarebbe forse troppo azzardato l’assetto con Arnautovic e Kalajdzic in campo contemporaneamente, dunque Foda dovrà sciogliere il nodo anche sui due attaccanti con l’ex Inter che sembra partire in leggero vantaggio sul bomber dello Stoccarda.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; D. Berardi, Immobile, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; X. Schlager, Alaba; Laimer, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic. Allenatore: Franco Foda



© RIPRODUZIONE RISERVATA